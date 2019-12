Justicia: "Es increíble el aumento de violencia en conflictos familiares y vecinales"

Lo advirtió a 0223 Sergio Irigoin, coordinador general de Mediación Penal de Mar del Plata. "Muchas audiencias tuvimos que cortarlas por dichos y cruces desagradables", reconoció.

El coordinador general de Mediación Penal de Mar del Plata, Sergio Irigoin, reconoció un "increíble" aumento de la violencia en el último tiempo en relación a los casos que se suceden por conflictos familiares, intrafamiliares y vecinales.

A partir de la experiencia por su intervención en las audiencias que dispone el Poder Judicial en pos de resolver las problemáticas entre las partes interesadas, el funcionario advirtió con preocupación el incremento de la violencia en algunos delitos.

"Generalmente, en los delitos de violencia doméstica y conflictos familiares e intrafamiliares y todos los conflictos vecinales se ha incrementado mucho la violencia con relación a la proporción que había el año pasado. Es increíble cómo se fue incrementando esta violencia, y también cómo aumenta hacia los empleados de mesa de entradas, o funcionarios o jueces", afirmó.

En declaraciones a 0223, Irigoin reconoció que distintas audiencias de mediación que se pactaron en el marco de causas judiciales debieron ser suspendidas por "dichos y cruces desagradables" entre las partes involucradas.

"Hace más de 20 años que estoy en el Poder Judicial y antes un fiscal o un juez era una personas respetada pero hoy por hoy otro se ven otras actitudes y valores. No es algo que ocurra todos los días pero a veces la gente se saca demasiado y empiezan a decir cualquier cosa en plena audiencia", graficó.

Irigoin también instó a que la Justicia haga un "mea culpa" por las numerosas derivaciones y la clases de atención que brindan como respuesta algunas dependencias. "No hay que echarle la culpa a otdos los justiciables que se acercan por un problema. Las instituciones también tineen responsabilidad porque el conflicto no se resuelve, se lo deriva y a veces esa derivación está mal dada", reconoció.

"No digo que esto ocurra todso los días y de manera permanente pero es algo que ocurre y eso tambián hay que decirlo y no ocultarlo. El nivel de violencia que se ve en las calles no es producto solamente de que nosotros no sabemos resolver un conflicto. Lamentablemente, existe un nivel de violencia de meses y años que se va incrementando por distintas circunstancias", expresó.