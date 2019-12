Montenegro, sobre el estado del Municipio: "No es la mejor situación, hay deudas importantes"

Pese al escenario planteado, el jefe comunal garantizó el pago de los sueldos y aguinaldos. Además, informó que de los haberes de la Mutual de Guardavidas se hará cargo la Provincia y reconoció que ya tuvo contacto con el entorno de Kicillof.

Luego de asumir la Intendencia de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro se dirigió directamente hacia el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) donde para pronunciar su primera conferencia de prensa como jefe comunal. Desde su futuro despacho, tal como lo prometió en campaña, dio cuenta del estado de los números de las arcas municipales y trazó un panorama complejo.

"El Municipio no está en las mejores condiciones, tiene deudas importantes. La situación está complicada, no está bien. No lo dice Montenegro, lo pueden palpar todos los días los vecinos. La situación es compleja, lo vengo diciendo desde hace tiempo", enfatizó el jefe comunal, quien esta mañana reemplazó al saliente Carlos Fernando Arroyo. De todas formas, pese al escenario planteado, aseguró que los trabajadores cobrarán el medio aguinaldo que se abona a mediados de diciembre y el resto de los sueldos. "Están garantizados", informó.

Ante este marco, Montenegro enfatizó en el cobro de la deuda que mantienen los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Nación con la Municipalidad de General Pueyrredon, que según consignó, la semana pasada comenzó a trabajar al respecto. Los 900 millones de pesos que reclama el distrito serán destinados al pago de la bonificación docente que Arroyo les había retirado en 2018 y derivó en un altercado con distintos funcionarios del otrora Gobierno.

Entre sus principales desafíos, Montenegro reconoció que se enfocará "en cuestiones que tienen que ver con la coyuntura y la planificación", como la temporada de verano, el empleo y comenzar a resolver aspectos centrales de la inseguridad, además de centrar esfuerzos en los sectores productivos del Puerto y el Parque Industrial General Savio.

A pocos días del inicio de la temporada, el jefe comunal adelantó que la Mutual de Guardavidas volverá a trabajar bajo la órbita de la gestión provincial, tal como está establecido. "La mutual va a volver a trabajar, hay un convenio firmado para que se hagan cargo de los haberes como se hizo en los últimos años", puntualizó.

Para finalizar, Montenegro reconoció que tuvo algunos contactos con el entorno del gobernador Axel Kicillof, quien asumirá el próximo miércoles su mandato, en reemplazo de María Eugenia Vidal, y subrayó la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad y la de María Fernanda Raverta como titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. "Me comuniqué con algunos integrantes del gabinete que conozco. Les conté de algunas cuestiones particulares de Mar del Plata. Hay que darle tiempo, calculo que en los próximos días comenzará a tener reuniones con los intendentes", expresó.

El decreto de Arroyo

Antes de finalizar su gestión, el intendente saliente autorizó el desembarco de un boliche en la cochera de Playa Grande, lo que motivo el rechazo de su reemplazante. "La firma de un decreto la noche anterior a irse no es muy normal", cuestionó en referencia a la actitud de Arroyo.

En este marco, Montenegro informó que el documento ya quedó a disposición de Legal y Técnica para su revisión, al igual que otros decretos que fomentó en sus últimas semanas de gestión.

Discurso de Alberto Fernández

Minutos después de finalizar el acto de asunción en el recinto principal del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la fórmula presidencial del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, juraron en sus nuevas funciones en el Senado de la Nación, en donde el mandatario emitió un largo discurso y hasta le dedicó algunas palabras a Mar del Plata.

"Estuve viendo algunas consideraciones, pude ver gran parte del discurso", reconoció Montenegro, quien destacó las menciones que realizó Fernández hacia el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero montado en la ciudad y también para "la reactivación de la economía". "Hay que buscar aspectos positivos. La gente nos pide que no hablemos más de lo que pasó, sino de lo que vamos a hacer", sostuvo.

"La interdependencia de nuestra ciudad con la Provincia y la Nación habla de tener una relación importante. Dependemos mucho de algunas cuestiones que tienen solución macro a nivel nacional. Lo importante es trabajar todos juntos de acá en adelante", concluyó en su mensaje.