Nuevo paro de 48 horas de no docentes de la Undmp

La medida de fuerza es en reclamo una recomposición salarial, nombramiento de personal y elementos de trabajo, entre otros puntos.

Por tercera semana consecutiva, trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizan desde este lunes un paro de 48 horas que afecta al normal funcionamiento de las distintas dependencias de la casa de altos estudios. En declaraciones a 0223 Radio, la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, dijo: "Tenemos acuerdos paritarios de un componente de planta mínina en condiciones laborales que no se están garantizando, concursos que vienen muy demorados". “Lo mismo sucede con los suplementos de mayor responsabilidad, que si bien tienen un límite de seis meses, hay compañeros suplementados desde hace 8 ó 9 años”, expuso la trabajadora.

En ese sentido, afirmó, pretenden “transmitir la preocupación de que a esta altura del año el rector todavía no haya acusado la gravedad de la situación”. “Entendemos que en la universidad no han habido despidos, pero no cubrir los cargos que quedan vacantes por compañeros que se jubilan es una forma encubierta de despidos", aseveró por último.

Otro de los puntos del conflicto es la falta de concursos, herramienta fundamental para producir los ingresos y que están muy demorados. “Actualmente tenemos un 30% de la planta sin concursar (aproximadamente 175 cargos), y en el último año sólo se concursaron 10 puestos. Por eso manifestamos nuestra preocupación con la situación”, detalló la secretaria general de APU.

A su vez hizo hincapié en que tampoco les garantizan herramientas y ropa de trabajo para los sectores de servicios generales, que en muchos casos son los implementos de seguridad de estos trabajadores.

Por último, Schadwill detalló que el viernes fueron recibidos por el rector de la Universidad, Alfredo Lazzeretti: "Hace más de 15 días venimos solicitando reuniones para que nos dé respuestas políticas y no sucede. Fue la primera reunión con él durante todo el conflicto y a pesar de que nos dio una respuesta verbal a la mayoría de los puntos, estamos planteando que ese reconocimiento que realizó se vuelque en una paritaria local donde quede plasmado y firmado el compromiso por escrito. Esperamos tener una paritaria en los próximos días para poder traducir ese compromiso en una propuesta formal”, comentó al respecto.

Por su parte, el Secretario Adjunto, Sergio Mendoza agradeció el acompañamiento de las centrales de trabajadores y sindicatos estatales que s. “Este apoyo tiene como fin poder encontrar las soluciones a este conflicto que estamos planteando y que esperamos se resuelva a la brevedad. El acompañamiento de los gremios estatales tiene que ver con la lucha conjunta que venimos llevando adelante desde hace 4 años entre todos los sectores y que hoy nos toca a nosotros y nosotras”.