Femicidio de Eliana: confirmaron varias situaciones de maltrato previas

Testigos y familiares de Eliana Domínguez declararon en la primera jornada del juicio. No hay dudas sobre la autoría de Mansilla.

Ocho testimonios en la sala de audiencia y la exhibición de la grabación de la declaración que Nicolás Mansilla dio cuando estaba internado en el hospital. Así transcurrió la primera de las dos jornadas del juicio por el femicidio de Eliana Domínguez que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 y que se retomará el próximo jueves a las nueve de la mañana.

Tras los alegatos de apertura de las partes, los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Jorge Peralta escucharon el testimonio de Braian Farías, una de de las dos primeras personas que arribó al lugar cuando el imputado estaba apuñalando a la joven.

Luego de contar que eran amigos de la pareja, recordó que si bien la trataba bien, presenció en un par de oportunidades maltrato por parte de Mansilla y que se ponía agresivo, la trataba mal y la hacía quedar mal delante de otras personas. “Hija de puta sos una pelotuda le dijo durante un cumpleaños de mi hija, salió al patio, la agarró del brazo y le pegó una piña”, dijo ante una pregunta del fiscal Fernando Castro.

La noche del 2 de abril de 2018 Farías llegó a la esquina con su esposa, y vio como la estaba apuñalando. “El le dio la última puñalada, mi mujer se quedó con Eliana y yo salí corriendo a Mansilla, aunque logró escapar”, agregó.

La esposa de Farías declaró minutos después y coincidió en que la relación que había comenzado de manera normal fue cambiando con el paso del tiempo y que el imputado estaba más agresivo. La joven recordó el episodio de la agresión en el cumpleaños de su hija y dijo que Eliana se había separado en un par de oportunidades por el maltrato de él, aunque volvió por lástima.

La mujer recordó que cuando Mansilla la tenía de los pelos y tirada sobre el piso pensó que la estaba golpeando y después se dio cuenta que la estaba apuñalando. “Escuché que dijo Ay Nicolás no me hagas esto, me quedé con ella mientras Brian lo salió corriendo”, recordó.

Yesica Díaz, amiga por más de veinte años de Eliana, también dijo que Mansilla no tenía respeto por la joven, que le hablaba mal y la agredía. “Ella le tenía miedo, había maltrato físico, empujones, esas cosas“, relató antes de confirmar que ella fue la persona que llamó al 911.

“No terminé de entrar y mi hija ya estaba muerta”

Más allá de la declaración de otras dos vecinas, una de las cuales es agente policial y facilitó el ingreso de los efectivos que lograron aprehender a Mansilla, la última parte de las testimoniales antes de bajar a la sala de video conferencias tuvo el protagonismo de los familiares de la victima.

Atravesada por las lágrimas desde el comienzo de su exposición, la declaración de Candela, hermana de Eliana, hizo foco en la característica “tóxica” de la relación y que las peleas eran recurrentes. “Se habían separado muchas veces, una vez me dijo que la fuera a buscar porque estaba desesperada y ella tenía la esperanza de que fuera diferente”, contó.

Tal como dijo en su primera declaración ante el fiscal, esa noche escuchó los gritos en la calle, la llevaron rápido al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y ahí le dijeron que estaba muerta.

Cristina, la mamá de la joven asesinada, rememoró que habían regresado de pasar el día en la Laguna de los Padres y que aunque estaban separados esa noche Mansilla fue a su casa a pedirle cien pesos para comprar hamburguesas y comer con Eliana cuando volviera del trabajo.

Si bien la pareja se había separado en diciembre, en febrero volvieron a estar juntos y finalmente se separaron aunque el imputado llamaba o pasaba todos los días por la casa del barrio Bosque Grande. “Esa noche volvió llorisqueando, yo le decía que conversen y que quizás en algún momento los caminos volvían a juntarse”, recordó. “Yo entré a mi casa y Eliana me llamó cuando estaba llegando: no terminé de entrar y mi hija ya estaba muerta”, dijo.

En la misma línea fue el testimonio de Ricardo, el papá de Eliana, que estaba acostado durante el ataque y que se levantó tras escuchar los gritos de su familia. “Me encontré con mi hija tirada, mi vecina me dijo que la apuñalaron, saqué la camioneta y la llevé al Higa”, concluyó.

La actividad de la primera jornada se cerró en el segundo piso de Tribunales con la exhibición en la sala de video conferencias de la grabación de la declaración que Mansilla dio cuando estaba internado en el Higa.

En esa declaración ante el fiscal Fernando Castro dijo no recordar lo que pasó y que se había despertado en ese lugar. Mansilla reconoció haber tomado alcohol –sin precisar la cantidad- y un poco de cocaína y medicamentos para el dolor.

“Me acuerdo haber estado en lo de mi suegra, que me abrazaba y aparecí acá –en el hospital- y no se que pasó aunque todos me decían que había matado a mi novia”, se vio en un tramo de la grabación.

Al termino de la exhibición de las imágenes, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 1 confirmaron que la actividad se retomará el jueves a partir de las nueve de la mañana.