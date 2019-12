El municipio posterga para enero la presentación del Presupuesto 2020

El intendente pidió tiempo al Concejo Deliberante hasta 10 de enero para revelar el cálculo de gastos y recursos que proyecta para el próximo ejercicio.

Habrá que esperar hasta el 2020 para conocer los principales lineamientos que marcarán el rumbo del Presupuesto Municipal 2020: en las últimas horas, el Gobierno de Guillermo Montenegro pidió una nueva prórroga al Concejo Deliberante para presentarlo el 10 de enero.

Se trata de la tercer solicitud de postergación que ya arrastra el cálculo de gastos y recursos que se dispondrá para el próximo ejercicio. Primero, Carlos Arroyo dilató el plazo hasta el 15 de noviembre y luego lo extendió hasta este viernes 20 de diciembre.

Las fuentes que consultó 0223 explicaron que la Secretaría de Economía y Hacienda, a cargo de Germán Blanco, decidió hacer uso de otra prorróga por distintas demoras de cuestiones administrativas que se produjeron durante la transición entre ambas administraciones.

En su primera conferencia como intendente, Montenegro hizo hincapié en el delicado estado económico financiero que atraviesa a la Municipalidad: "No estamos en las mejores condiciones: hay deudas importantes".

"La situación está complicada, no está bien. No lo dice Montenegro, lo pueden palpar todos los días los vecinos. La situación es compleja, lo vengo diciendo desde hace tiempo", insistió el flamante jefe comunal frente a los periodistas presentes en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Antes de iniciar su Gobierno, Montenegro había sembrado dudas sobre la posibilidad de cumplir con los sueldos de los trabajadores municipales pero una vez en funciones garantizó la existencia de los recursos para abonar los haberes y aguinaldos correspondientes.