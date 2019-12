Buscan imágenes de cámaras privadas cercanas a Torres y Liva

La intención es obtener la totalidad de los servidores de las que almacenan datos. A la espera de las pericias, las testimoniales no brindaron elementos de interés para esclarecer lo sucedido. La principal hipótesis es que fue intencional.

Mientras se realiza el traslado “físico” del expediente que investiga el incendio de las instalaciones de Torres y Liva y la destrucción total o parcial de cerca de 40 viviendas, los investigadores siguen recopilando los archivos de las cámaras de seguridad privada de la zona con la intención de hallar algún dato significativo de lo sucedido horas antes del inicio del fuego. Aunque no hay certeza acerca de lo que se está buscando en los videos y el análisis de las imágenes que puedan rescatarse demorará varios días,

Si bien en un comienzo la investigación apuntó a cuestiones de negligencia para la prevención de los hechos, la aparición de dos elementos incendiarios en la zona en dos de medidores de luz –en un comienzo se sostuvo que estaban en un poste- hizo que desde la fiscalía de Delitos Culposos se calificara al hecho como doloso y se le diera traslado a la Unidad Fiscal de Instrucción 6 a cargo de Juan Pablo Lódola.

Fuentes cercanas a la causa consultadas por 0223 confirmaron que tienen la certeza, aún de manera extraoficial, que el hecho no fue culposo, pero deben esperar las pericias que realicen los Bomberos para que conste de manera oficial en el expediente.

“La principal hipótesis es que el fuego que consumió el local, las viviendas y que dejó una cantidad enorme de damnificados se originó por la activación de esos ‘aparatejos’ y después, por el momento, no hay mucho más”, señalaron ante la consulta de este medio. A la espera del informe final de Bomberos, el mismo lunes se le tomó declaración a varios de los empleados de la firma y la conclusión tras las declaraciones fue la misma: no habían registrado movimientos extraños en el lugar ni habían recibido amenaza alguna los días previos al siniestro. “Desde lo formal y hasta no tener los informes periciales, no hay mucho más para preguntar”, señalaron.