Denunció que lo balearon en un robo: hace siete meses dijo lo mismo

Ingresó el domingo a la noche al hospital. En mayo lo habían baleado y no quiso iniciar acción penal alguna ni identificar a los autores del ataque.

Un hombre de 55 años que fue baleado por la espalda en su casa del barrio Las Heras fue atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y se retiró por voluntad propia minutos más tarde. Lo singular del hecho es que hace siete meses también lo habían baleado en un confuso hecho y tampoco quiso denunciar lo sucedido ni dar datos que permitieran identificar a los autores.

Aunque la mujer del herido le relató al personal del destacamento policial que lo habían baleado durante un robo en inmediaciones de las calles Goñi y Reforma Universitaria, no se constató faltante alguno y el herido –que fue trasladado por una ambulancia del SAME- no quiso dar ningún dato al respecto.

La víctima presentaba una herida de arma de fuego en la espalda a la altura del hombro derecho que tenía orificio de salida por el cuello. Al constatar su identidad descubrieron que el pasado 9 de mayo lo habían baleado en una pierna y en esa ocasión tampoco quiso denunciar lo sucedido.

Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron que el baleado recurrente registra antecedentes entre los años 2010 y 2015 por los delitos de encubrimiento y amenazas.

Personal de la comisaría decimosexta realizó las actuaciones correspondientes en el marco de una causa por averiguación de ilícito que remitió a la fiscalía a cargo de Andrea Gómez.