Video: crece la tensión en el Ministerio de Trabajo por la toma de fileteros

La protesta es en reclamo de un pago de cinco mil pesos para quienes no están registrados. Aseguran que no dan lugar al pedido por el cambio de Gobierno.

Momentos de tensión se viven en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por una toma que llevan a cabo en la sede de la cartera un grupo de fileteros nucleados en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip).

Con bombos y platillos, unos 150 trabajadores irrumpieron en las oficinas de Avenida Luro y España para exigir el pago de un subsidio para quienes no se encuentran registrados. "En septiembre nos prometieron cinco mil pesos en tres cuotas. Así como se lo dieron a los fileteros que están en blanco, queremos que se los den a los que están en negro", sostuvo María Soledad, vocera de los trabajadores, en declaraciones a 0223.

Según informó la filetera, las autoridades de la cartera de la Provincia no dieron lugar al reclamo que mantienen. "Dicen que como esta semana cambia de Gobierno no se pueden comprometer a darnos nada porque no estamos registrados. En principio, la situación afecta a unos 4800 trabajadores.

En este marco, la dirigente remarcó que también intentaron reunirse con el intendente electo, Guillermo Montenegro, y otros funcionarios de la cartera de Desarrollo Social para obtener una respuesta, pero el intento fue en vano. "Nunca nos contestaron", afirmó.

"La toma es por tiempo indeterminado, hasta que recibamos una solución. Se aproximan las fiestas y ya que no tenemos trabajo queremos tener un plato de comida digno", concluyó.