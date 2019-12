Perdió el control de la camioneta y chocó la comisaría móvil de Constitución y la costa

No se registraron heridos. El conductor del rodado no tenía la licencia de conductor y el examen de alcoholemia dio negativo.

Una camioneta chocó la comisaría móvil de Constitución y la costa durante los aunque no se registraron heridos porque el personal no estaba en ese momento en su interior. Si bien el examen de alcoholemia dio negativo, se labraron actuaciones porque no tenía la licencia de conductor.

El hecho se registró durante los primeros minutos del jueves cuando la camioneta Ford Ranger impactó -por causas que se desconocen- la garita que funciona como comisaría móvil. Un llamado al 911 alertó sobre lo sucedido y personal del Comando de Patrullas Norte se hizo presente en el lugar para identificar al conductor, un hombre de 50 años.

Aunque el examen de alcoholemia que hizo personal de Tránsito dio negativo, el personal secuestró el rodado ante la falta del carnet de conductor habilitante. Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la comisaría primera y el vehículo fue removido por una grúa.