Glucoar, el invento marplatense que permite medir la diabetes sin dolor

El proyecto llevado a cabo por investigadores de Mar del Plata recibió el primer premio en un concurso organizado por el Instituto Balseiro. Conocé cómo funciona.

Glucoar, un dispositivo marplatense que permite medir la glucosa en sangre en tiempo real y sin pinchazos obtuvo el primer premio en el concurso IB50K organizado por el Instituto Balseiro.

El Proyecto Glucoar llevado a cabo por investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (Icyte- Conicet, Unmdp) y del Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata, obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional IB50K, certamen impulsado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El sensor desarrollado por integrantes del Laboratorio de Comunicaciones del Icyte mide los cambios en las propiedades de la sangre originadas por el aumento de la glucemia, con solo apoyar el dedo en un sensor.

Alejandro Uriz, investigador asistente del Icyte, parte del grupo de trabajo que desarrolló Glucoar explica: “La principal ventaja de nuestro producto respecto a los medidores tradicionales es que no es invasivo, la persona no necesita pincharse el dedo y extraer una gota de sangre para funcionar. El sensor, con solo apoyar el dedo, mide los cambios en las propiedades de la sangre originadas por las variaciones de la glucemia. Entonces no se necesitan insumos ni tiras reactivas para su funcionamiento. Además se lo puede conectar con el teléfono móvil, permitiendo almacenar y consultar los datos registrados”.

El proyecto se inició cuando Jorge Castiñeira Moreira, investigador independiente del Conicet y director del grupo fue diagnosticado con diabetes. “Todo el equipo se puso a trabajar para buscar alternativas a un esquema que se había informado previamente para medir glucosa de manera no invasiva pero cuyo esquema era muy primitivo. Allí nació la idea de diseñar un resonador más adecuado, que fue logrado y actualmente es parte de dos patentes ya presentadas”, explicó Castiñeira Moreira.

El grupo de investigadores que gestó el dispositivo está compuesto por los becarios doctorales Iván Gelosi y Ramiro Ávalos Ribas, el investigador asistente Alejandro Uriz y Jorge Castiñeira Moreira, quienes además de investigar dentro del Conicet desarrollan actividades de docencia y extensión desde al año 2014. Uriz explica: “El grupo cuenta con dos líneas de investigación, una destinada al desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas, como Glucoar, y otra orientada al desarrollo de sistemas de comunicaciones. En este proyecto, como en otros tantos se han integrado conocimientos de ambas líneas de trabajo”.

El trabajo multidisciplinar que implicó el desarrollo de Glucoar también involucró a la Gerencia de Vinculación Tecnológica y los vinculadores locales del Conicet, la Subsecretaria de Transferencia y Vinculación de la Unmdp, la Incubadora de Empresas de la Unmdp y el apoyo de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon.