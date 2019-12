Un nuevo autor marplatense presenta su propio mundo de fantasía

El 7 de diciembre Patricio Russo celebrará el lanzamiento de "Atalasia, Diamante del tiempo” en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo. En diálogo con 0223, recordó sus comienzos y expresó su pasión por el género fantástico.

Por Delfina Mostafá

Diez años atrás un joven marplatense daba sus primeros pasos en el mundo de la escritura con poesías que se perdieron en el tiempo, y que cinco años después dieron paso a la literatura fantástica en su vida. Así comienza la historia de Patricio Russo, el autor de "Atalasia, Diamante del tiempo”. Presentará este primer libro el 7 de diciembre a las 20 en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo con entrada libre y gratuita, y comentó a 0223 el camino recorrido hasta este momento inolvidable.

La trama creada por Patricio se ubica en una época medieval donde el mundo está dividido en reinos que luchan por el poder y la conquista permanentemente, y que defienden intereses distintos. El protagonista es un joven que abandona su pueblo por una vida repleta de aventuras, y que recibe un poder de manos de la diosa Atalasia. Así comenzará un largo camino por la defensa de los reinos y la búsqueda de la paz.

- ¿Por qué considerás que tu obra puede diferenciarse de otras del mismo género?

- He leído bastante de fantasía y he visto muchas películas y series. Me apasiona, la vivo e intento transmitirla a mi manera. Si bien adopté algunas escenas o momentos que me cautivaron, le impuse a Atalasia una idea nueva. Hay todo un mundo nuevo creado por mi imaginación y una aventura que sale de lo cotidiano, y que a veces se manifiesta incluso en un plano universal y en la búsqueda de la humanidad de la persona.

En cuanto a las referencias para su obra, el escritor recordó "El Señor de los Anillos", "El Hobbit" y "Harry Potter" como las influencias principales. También mencionó al Universo Cinematográfico de Marvel en relación a los superhéroes, que "se corresponden con la fantasía" y con las características de su protagonista. Las historias inspiran y este género en particular permite creer más allá de lo visible con ejemplos como estos.

Lo cierto es que "Atalasia" no nació con la idea de convertirse en un libro, y mucho menos en una saga de cinco libros. Lo que comenzó como un párrafo se convirtió en un sueño por cumplir y en un estilo de vida para este ciudadano. Contó que poco a poco "se sumaron otras hojas, tenía el título, algunos personajes, y había definido el final" y decidió así continuar la historia en otros libros.

- ¿Cómo llegó la posibilidad de publicarlo?

- Les llegó el manuscrito a una editorial independiente que se llama Martin, y el principal editor me dijo que iba a leerlo. Me llamó a la semana y me dijo que lo podíamos concretar y revisar una publicación de un libro. Tuvimos un trabajo de un año en correcciones y cosas que no me cerraban, y terminó imprimiéndose en agosto de este año.

El tiempo corre y las páginas son cada vez más. Meses después de la publicación del primer libro, el segundo ya fue terminado. Patricio confesó que el proceso de escritura de los siguientes tres libros comenzó, ya que están definidos los comienzos y los problemas centrales de la trama. "Falta darle la aparición a los personajes y que te recreen las cosas que pasaron anteriormente", afirmó.

- Si pudieras elegir algún aspecto de ese mundo para que fuera real, ¿cuál sería?

- Creo que sería la fuerza de voluntad que caracteriza al personaje para atravesar las diversas dificultades que se plantean y que lo golpean en la vida todo el tiempo. Él tiene que levantarse a pesar de eso y seguri adelante para terminar su misión.

Este autor desea que el lector pueda conocer este nuevo mundo donde la fantasía está en el centro de la escena, y aspira a que los lectores adopten los valores y las enseñanzas manifiestas en las acciones de sus personajes. Considera importante que "su realidad y su forma de ver las cosas cambie por completo, de modo que sus acciones diarias sean realizadas a sabiendas de que se está en el camino correcto". Por lo tanto, su objetivo es "inundar la mente de aquel que se sumerge en las páginas", como lo hizo él mismo alguna vez. "Entonces habré logrado mi meta y un excelente trabajo", concluyó.

El final feliz de esta historia es el de un soñador que compartirá su mágica creación el próximo sábado, en un evento de presentación que constará de música y comida para los asistentes. Asimismo, se proyectará un video explicativo del libro y se realizarán regalos. Mientras tanto, los ejemplares de "Atalasia, Diamante del tiempo” ya se encuentran disponibles en los locales Fraymocho, Libros de la Arena, El Aleph, El Gran Pez, Arkana Comics, Rayos y Centellas y Gallifrey.

Sin dudas, el de Patricio es un ejemplo de esfuerzo para alcanzar sueños inimaginables y descubrir pasiones que parecían ajenas. Las palabras son creadoras de mundos y, en este caso, de uno donde un sólo valiente puede definir el destino de varios reinos en disputa. ¿Logrará cumplir con su destino? La respuesta está en la pluma de un marplatense.