Lo chocó un patrullero, sufrió importantes fracturas y encima le secuestraron la moto

Parece insólito, pero no lo es. Un marplatense de 33 años fue víctima a fines de enero de un incidente de tránsito cuando viajaba en moto y fue impactado por un patrullero, pero a pesar de tener todos los papeles en orden, el vehículo fue secuestrado y todavía no ha podido recuperarlo.

El hecho se registró a pocos días de terminar el mes pasado en la esquina de Colón y Malvinas. El joven circulaba por la avenida sentido hacia el mar, cuando un móvil se le cruzó repentinamente sin poder evitar un fuerte impacto que le provocó importantes lesiones. "Tengo una fractura en la rótula y comprometido el maxilar izquierdo", contó en diálogo con 0223 este sábado por la mañana.

Lo cierto es que ese día, debido a los golpes, todo era confuso para el joven que casi pierde el conocimiento, por eso cuando los policías le pidieron la documentación de la moto, él no pudo dársela, lo que generó que le secuestraran el vehículo por supuesta falta del seguro.

Luego de sufrir el impacto, cerca de las 17.30, el marplatense fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos y más tarde a una clínica privada. Fue recién alrededor de las 2 de la madrugada cuando pudo dirigirse a una comisaría para declarar.

"Muestro el seguro ahí y me dicen que la moto estaba pericia y cuando estuviera me iban a avisar", explica. Los días pasaron y tras no recibir ningún llamado, se dirige una vez más la dependencia donde le explican que el vehículo finalmente fue retenido por Tránsito por falta de seguro. "Era ilógico porque se lo había mostrado la vez anterior", se indignó.

Después de pasar por el predio municipal de Tandil y Libertad donde pudo constatar que se encontraba la moto, el marplatense fue al Juzgado de Faltas donde el juez le perdonó la multa, sin embargo no pudo eximirlo del pago de acarreo y estadía de la moto.

"Me niego a pagarlo porque no corresponde", reclamó.