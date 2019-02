"No me imaginaba esta condena, siento un alivio tremendo"

Apenas el Tribunal Oral en lo Criminal 3 terminó la lectura de la sentencia que condena a 14 años de prisión a Alejandro Mendoza por el delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y privación ilegal de la libertad, los aplausos invadieron la sala de audiencia. Allí estaba Paola Campos, la mujer que había denunciado al sujeto –en ese entonces, su pareja- y que ahora, con este veredicto, dijo sentir “alivio”.

“Tengo una alegría tremenda, estoy muy contenta por cómo actuaron los jueces”, expresó, rodeada de integrantes de organizaciones feministas que la acompañaron y contuvieron durante todo el proceso.

"No me imaginaba esta condena y por eso tengo una alegría inmensa", subrayó y se mostró “muy agradecida”. “No hay que callarse, hay que seguir porque sino esto no se termina, todos los días hay femicidios o gente que no se anima a salir a hablar”, sostuvo, al tiempo que reconoció que suele ser difícil romper el silencio, pero vale la pena. “No tengo porqué sentir vergüenza por algo que no hice y que por desgracia me tocó vivir; no quiero que nos callemos más”, remarcó.