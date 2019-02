Sin análisis, casi se van a las piñas y ¿chau presidente?

Ni análisis, ni estratégico

El Centro de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) supo ser un sector destacado de las políticas de seguridad en Mar del Plata. Los informes técnicos que realizaba el área sobre determinados delitos servían como una brújula para dirigir las políticas públicas y ponían blanco sobre negro sobre determinadas cuestiones que se "suponían" relacionadas a la inseguridad.

De hecho, durante la gestión de Carlos Arroyo el área se encargada de invitar a periodistas y funcionarios para hablar acerca de los informes que allí se elaboraban y que habían mejorado los indicadores.

Uno de los caballitos de batalla del intendente fue durante mucho tiempo la caída de homicidios dolosos en Mar del Plata. Sin embargo, aquella política parece haber sido abandonada. De hecho, el informe de homicidios dolosos de 2017 no figura en la página de la municipalidad.

Para ratificar el abandono del área, días atrás el intendente firmó un decreto en el que dispuso el traslado de Adriano Perticone, uno de los especialistas que se encargaba del Cemaed, al área de Desarrollo Social.

Desde la cartera que conduce Paticia Leniz confirmaron que el objetivo es desarrollar estadísticas que actualmente no existen en la cartera para lo cual convocaron al especialista. Pero más allá de esa meta, loable, por cierto, las cosas en Seguridad no marcharían de la mejor manera.

Y por si fuera poco, un millón de dólares en cajones

La Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas que desde hace más de un año el municipio tiene un el cuarto piso del Palacio Comunal cerca de 300 handies que fueron adquiridos con fondos provenientes del Ministerio de Seguridad de la provincia en enero de 2018, valuados en un millón de dólares.

El encargado de dar las explicaciones pertinentes fue Marcelo Lencina, quien confirmó que eso es cierto y ensayó una explicación muy poco creíble. Dijo que la decisión del intendente Carlos Arroyo fue que ese equipo se repartiera entre distintas dependencias y no solo a la Policía Local.

"Como venían encriptados con la frecuencia policial había que resolver esa situación", dijo el funcionario.

"¿Un año tardan en acomodar la frecuencia? ¿Y los que son para la Policía Local por qué no los entregaron?", fueron las preguntas que lanzaron desde la oposición. Algún malpensado dijo que la respuesta está en el alquiler que paga el municipio mes a mes, por ese mismo servicio.

Tensión palpable

Las diferencias de muchos funcionarios de la comuna con el secretario de Hacienda Hernán Mourelle son cada vez más palpables. Uno de los más críticos puertas adentro es Alejandro Vicente, el secretario de Gobierno. Cuentan que el lunes, antes de que tanto Vicente como Mourelle y el titular de la cartera educativo Luis Distéfano, hubo un encuentro en el despacho de Arroyo en el que los gritos se escuchaban prácticamente en todos los rincones del palacio comunal.

Pero, cuentan los presentes, no hubo solo gritos. Casi llegan a las piñas. “Alejandro está cansado de que Mourelle dinamite todos los puentes y después él tenga que poner la cara para solucionar los conflictos”, indicó un compañero del gabinete, aunque luego, en tono de broma, tiró: "Eso sí, en la foto de la dueña del Torreón del Monje salieron los dos juntos, sonriendo".

Ese funcionario celebró que el intendente haya “aflojado” con el tema de la tasa de Publicidad y Propaganda para los empresarios teatrales y le haya dado el guiño para que el HCD restituya la eximición por decreto.

“¡Pero viste las declaraciones que hizo este muchacho ahora! No lo puedo creer”, bramó el mismo funcionario, luego de escuchar en Radio Brisas a Mourelle. No solo ratificó sus dichos acerca de empresarios millonarios, sino que también le sacudió a Vidal. “Si quiere ayudar al teatro que le dé un subsidio, pero que no se entrometa en las finanzas municipales”, disparó.

Para el molesto compañero de gabinete lo más gracioso de la entrevista fue el concepto de “empresario golondrina”. “Justo él acusa a los productores teatrales de golondrinas, que cayó de rebote acá y el 10 de diciembre va a agarrar otra vez la Autovía 2”, lanzó irónico.

Verano sin Ciencias Naturales

Dentro del cronograma de obras en el marco de la millonaria licitación de los balnearios de La Perla estaba contemplada la remodelación del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. El intendente y parte de su equipo recorrieron el lugar a principios de octubre del año pasado. Allí Arroyo no dudó en catalogar esa como “la mejor obra de su gestión”.

Entre los trabajos figuraba la remodelación del hall y acceso, el área de acuarios y laboratorios, taller de taxidermia, sala de exposición y taller, sanitarios públicos; la ampliación de la sala de conferencias, sanitarios para discapacitados, biblioteca, vestuarios y sanitarios de personal, laboratorio de paleontología, laboratorio de mastozoología, sala informática de paleontología, depósitos de paleontología y mastozoología, oficinas para guías, ascensor, patios internos y externos, estacionamientos y piletones y la terraza techo verde.

Sin embargo, las ansiadas obras, al menos este verano, brillaron por su ausencia: el Museo de Ciencias Naturales, uno de los tantos atractivos que tiene Mar del Plata, estuvo cerrado. Apenas hubo una aproximación en la Noche de los Museos, pero durante el resto de los días no funcionó. Se ve que a los concesionarios se les complicó con los tiempos, habrá que esperar a ver si llegan con los estacionamientos para la próxima temporada.

Un marplatense con Vidal

María Eugenia Vidal causó revuelo en la reunión a la que convocó a todos los senadores de Cambiemos a una reunión en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, donde ´señaló que las únicas candidaturas confirmadas son las del presidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y ella, que irán en busca de la reelección en sus distritos. “Todo lo demás está para discutir”, lanzó en la cara del vicegobernador Daniel Salvador.

Del encuentro participó solo un marplatense: Lucas Fiorini. El otro senador de la ciudad, Franco Bagnato no se encontraba en La Plata este miércoles.

El líder de Crear destacó la claridad de la gobernadora y también los conceptos del jefe de Gabinete Federico Salvai, quienes remarcaron que la campaña debe ser corta y que el oficialismo debe dedicarse a gestionar.

Si bien se habló de evitar las primarias donde no sea necesario, algunas versiones señalaron que en el caso de Mar del Plata, donde se presenta una competencia fuerte, se podría habilitar la Paso. Así, como se especula, en agosto el oficialismo en Mar del Plata tendrá competencia.

¿La última será la vencida?

El Concejo Deliberante, para estar en línea con la gobernadora María Eugenia Vidal, presentó un proyecto que le permita adelantar el inicio de las sesiones ordinarias que históricamente en Mar del Plata siempre fueron el 1º de abril. De este modo, el discurso del intendente Carlos Arroyo se dará los primeros días de marzo.

Pero además de las palabras del jefe comunal, que podrían significar su último discurso ante los concejales como intendente de General Pueyrredon, los ediles deben elegir sus autoridades. Y como pasó en cada oportunidad vuelve a plantearse la duda sobre la continuidad de Guillermo Sáenz Saralegui al frente del cuerpo.

El fundador de Agrupación Atlántica siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Sin embargo, de una u otra forma, siempre logró resistir y mantenerse al frente de la presidencia del cuerpo. "Esta vez está más complicado, porque no solo es crítico con el intendente, sino que además se fue del partido, anunció que va a trabajar con Pichetto, pero en Mar del Plata apoya a Vilma, una cosa muy rara", dijo un edil del oficialismo.

Por ahora, las negociaciones para plantear al sucesor están muy "verdes", pero el consenso de la mayoría es que en su último año en el HCD Sáenz Saralegui vuelva al llano

Sin aire

Muchos colegas de Mar del Plata se vieron sorprendidos cuando hace pocos días se enteraron que Radio Continental había resuelto dar de baja todas las coproducciones que realizaba en las repetidoras del interior.

Sin anestesia, les avisaron que a partir del 1º de marzo todos los programas que se emitían desde la 94.1 de Mar del Plata iban a dejar de salir al aire.

“La verdad que es un problema, porque si nos hubieran avisado un poco antes nos daba más tiempo a buscar otro espacio. Ahora es más difícil”, admitió uno de los damnificados.

Debate abierto

A propósito de las radios de Mar del Plata se armó un fuerte revuelo luego de que un colega de un medio gráfico que las radios utilizan las notas de su medio textuales para los informativos, sin mencionar ni una sola vez cuál es la fuentes de información. La respuesta que recibió fue que se hacía difícil citar la fuente de la cual había “obtenido” la información. Y recordó que ese mismo problema que le surgió por estas horas con los colegas de La Capital lo había tenido con 0223.

Lo llamativo del caso es que no sea una posibilidad que el medio genere su propia información para un informativo, ni siquiera reescribirla para que se note menos.

En la era digital muchos parecen considerar que nada tiene dueño y, por ende, todo es de todos, por lo que no es necesario citar la fuente o respetar el trabajo ajeno. Ojalá que esa idea cambie.