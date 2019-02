Inspectores de Tránsito quisieron infraccionarlo y los amenazó con un arma de fuego

El conductor de una camioneta Toyota Hilux amenazó con un revolver a inspectores de tránsito, luego que estos quisieran infraccionarlo. Cuando llegó la policía, no se pudo comprobar la existencia del arma de fuego aunque por distintas irregularidades en la documentación, el rodado fue secuestrado.

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana, luego de la denuncia de los vecinos, que alertaban sobre una camioneta que estacionaba sobre la vereda en una entrada de garaje -a la altura de Santa Fe al 1300- durante varias horas del día.

Ante la presencia de Tránsito Municipal, el dueño del rodado –un hombre de unos 50 años que tendría una verdulería- sacó un arma y amenazó a los inspectores. Poco después se hizo presente en el lugar un móvil policial, que no pudo encontrar en la camioneta el arma. Al no existir una orden de allanamiento, no se pudo comprobar su existencia.

Desde Tránsito Municipal informaron a 0223 que por este episodio hubo una denuncia penal. “Los inspectores comprobaron que este hombre no tenía toda la documentación y no contaba con el permiso para trasladar los cajones de verduras.