Macri: "Veo una argentina creciendo, despertando y con ganas de hacer"

El presidente Mauricio Macri da su discurso en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. Durante los primeros minutos habló de "herencia recibida" y centró su discurso en la seguridad. "Es importante que se reforme el código penal y avancemos con el Régimen Penal Juvenil", sostuvo el mandatario.

Por otro lado, dijo que en su gobierno "es el primer gobierno en 100 años con minoría parlamentaria y aún así llegamos a consenso" y destacó "el diálogo y la pluralidad de voces".

A su vez, enfatizó que "los argentinos estamos haciendo cambios profundos para no volver a tras nunca más". Sobre la economía, Macri aseguró que "desde 2012 que nuestro país no crecía y si no hubiésemos tomados las decisiones la economía habría colapsado". A su turno remarcó que "la inflación está bajando" desatando el enojo de los bloques opositores que aplaudieron de pie de manera irónica.

Visiblemente enojado, el presidente fustigó a sus opositores y dijo que "eso habla más de ustedes que de mi, yo estoy acá por el voto popular". Siguiendo con el discurso, resaltó que "reducir el déficit fiscal es un acto de justicia social".

Macri dijo que bajó la inflación, bajó la pobreza y creció la economía. Diputados opositores aplaudieron en forma irónica. pic.twitter.com/lVA3cKD0ks — El Destape (@eldestapeweb) March 1, 2019

Acto seguido, hizo foco en las políticas sociales de la cartera de Carolina Stanley y manifestó que "habrá un aumento de 46 por ciento de la Asignación Universal por Hijo". "Se cambia en serio cuando los jubilados tienen reparación histórica, 114 mil niños puede tener atención y cuando el 86 por ciento de los receptores de planes sociales terminan sus estudios".

A continuación, se metió de lleno en la seguridad y planteó que "en mi gobierno la inseguridad no es una sensación, narcotráfico y crimen organizado". "Gendarmería redujo homicidios, la droga no llega a los barrios y desarticulamos bandas", resaltó.

Sobre la situación del empleo, Macri enfatizó que "para crecer tenemos que generar empleo, las fábricas tiene que producir y las Pymes contratar empleados", sin hacer mención a la caída del trabajo registrada por el Indec y omitiendo el drama de las pequeñas empresas por los tarifazos.

Aunque den bronca tanta negación de la realidad y tantas provocaciones, tiene que prevalecer la esperanza.



No hay alternativa, #EsConTodos. — Felipe Solá (@felipe_sola) March 1, 2019

Mauricio Macri anunció que se trabajará para reformar le ley nacional de educación y permitir la difusión de las evaluaciones de los alumnos y reivindicó el desarrollo del tecnología del conocimiento a la que consideró "clave para el ingreso de divisas".

En relación a la políticas de obras públicas, el mandatario aseveró que "hicimos obras que nadie hacia porque demoraban mucho y no daban rédito político". " Hicimos 2800 km de autopistas y 20.000 km de rutas equivalente a los 65 años anteriores", exclamó.

Por otra parte, el Jefe de Estado hizo mención al rol internacional del país y señaló que "nos estamos integrando de manera pragmática e inteligente" y cuestionó que "hasta 2015 la política exterior era con Venezuela e Irán".

El presidente @mauriciomacri transformó la Asamblea Legislativa en un acto político berreta y lleno de mentiras, con frases altisonantes Actuando un rol para sostener el relato de un gobierno que se va Indudablemente trasmitió su enorme impotencia. El cargo le quedó grande... — EGC (@GracielaCamano) March 1, 2019

"Cómo puede ser que nuestro aliado era Venezuela con Maduro que viola los Derechos Humanos", fustigó mientras recalcó el apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado "presidente encargado". "Antes estábamos asilados y el mundo nos daba la espalda, hoy es nuestro aliado y tenemos un rol importante en la Comunidad Internacional", insistió.

Por último, Mauricio Macri, aseguró que "aumentamos un 15 por ciento nuestras exportaciones sin contar los productos afectados por la sequía". "Nuestra meta es exportar 200 mil millones de dólares en 2030", añadió.

El presidente terminó con un mensaje a la tropa propia pidiendo que "no dejemos que los predicadores del miedo le ganen a la esperanza" y exclamó que "estoy seguro que esta es la generación que con valentía y decisión está encarando cambios y reformas de verdad".