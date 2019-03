Confirman paro de colectivos de 21,30 a 6

Finalmente, luego de advertir de la situación el viernes pasado, la Unión Tranviaros Automotor confirmó este lunes en la tarde una medida de fuerza con retención de tareas desde las 21,30 de este 11 de marzo y hasta las 6 de la mañana de este martes.

Así lo confirmó en diálogo con 0223 el secretario gremial de la UTA, Adrián Giménez, luego de corroborar en reunión de delegados que los trabajadores no cobraron el sueldo con las subas pautadas en la negociación paritaria.

“Este martes volveremos a reunirnos para analizar los pasos a seguir y definir si es necesario profundizar las medidas de fuerza”, anticipó el dirigente.

La decisión de la UTA llega en medio de la posición adoptada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor (Cametap) quien anticipó que no tenía posibilidad de abonar el plus del 5% y la primera mitad de una suma no remunerativa de $ 5.000 convenido tiempo atrás con el gremio.