La UTA confirmó una medida de fuerza para el lunes si los choferes no cobran el sueldo

En paralelo al debate por el expediente que trata el aumento del boleto en el transporte urbano de General Pueyrredon, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este viernes que el próximo lunes habrá una medida de fuerza en caso de que para ese día los choferes no reciban el sueldo del mes de febrero.

Así lo confirmó en contacto con 0223 el secretario gremial de la UTA, Adrián Giménez. “Si es que para este 11 de marzo no está disponible la liquidación del mes de febrero en los valores correspondientes, la medida de fuerza es inevitable”, aseguró el dirigente.

El aviso de la UTA viene en línea con su posición ante la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor (Cametap) y autoridades municipales en las audiencias que mantuvo en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense días atrás.

Desde la UTA esperan que el cobro de los salarios se concrete en el marco del quinto día hábil del mes y con las cifras acordadas en paritarias: un plus del 5% y la primera mitad de una suma no remunerativa de $ 5.000.

Por su lado, los empresarios habían dejado en claro que eso no sería posible si el aumento del boleto no se hacía efectivo. Al respecto, el intendente Arroyo aseguró que el tema depende de los concejales y consultado por la posibilidad de que el Concejo Deliberante le ceda las facultades para que sea él quien defina el valor de la tarifa, respondió: “Espero que no me hagan tomar la decisión”.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-8-13-50-0-aumento-de-boleto-espero-que-no-me-hagan-tomar-la-decision