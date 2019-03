El Emder lanzó el programa "Provide 2019"

El Ente Municipal de Deportes y Recreación lanzó oficialmente esta mañana de jueves el programa "PROVIDE 2019" (Programa para el Desarrollo, Fortalecimiento de Vínculos Deportivos y Detección de Talento Juvenil). Se trata de un plan que tiene como objetivo acompañar a niños y niñas entre los 8 y 14 años de edad para que puedan desarrollar una disciplina deportiva federada en un club del partido de General Pueyrredón, con el fin de promover la educación y el deporte.

El acto fue encabezado por el intendente Carlos Arroyo y el titular del Emder, Carlos López Silva, quien manifestó a 0223: "El programa surge de esta necesidad que veíamos de ofrecer la posibilidad de continuidad a los chicos que descubren algún deporte en su barrio. No estaba garantizada esa oferta y empezamos a trabajar con un grupo de profesores del Ente, testeando a distintos clubes y ofreciéndoles la posiblidad que alberguen a estos chicos que no pueden acercarse de manera personal. Que les faciliten la permanencia. Y viendo en contrapartida cómo podríamos colaborar con esas instituciones ante esta solicitud".

También estuvieron presentes algunos deportistas de la ciudad, como el nadador Facundo Miguelena -Director de Políticas Deportivas del Emder-, y la atleta olímpica María de los Ángeles Peralta.

López Silva, explicó: "Si bien se lanzó hoy, el programa se puso en marcha a mediados del año pasado, y ya hemos logrado que 80 chicos de la ciudad se vinculen a esas instituciones deportivas en distintas disciplinas. Cuando empezamos a gestarlo hace dos años, lo denominamos Plan Sinergia, y se pudo materializar gracias a la buena predisposición de los clubes".

El titular del Emder también adelantó que se está trabajando para lanzar un nuevo programa para acompañar a los talentos y promesas del deporte marplatenses: "será una nueva división en el Emder que tendrá más que ver con el desarrollo deportivo y el trabajo con los potenciales talentos. El objetivo está puesto en los Juegos Olímpicos de 2024, trabajaremos con chicos que tengan proyección", señaló.

El funcionario agradeció la colaboración y predisposición de los clubes. Y, consultado sobre qué ayuda brindará el municipio, declaró: "No será con el transporte, nos cuesta más y lo estamos trabajando. Sí darles facilidades de permanencia con la liberación de la cuota, una beca, ceder material deportivo e indumentaria. En principio viene más por el beneficio que puede generar la buena voluntad el club, y la facilidad que le podamos dar también de nuestra parte". Y agregó: "El objetivo es hacer una vinculación como piso de 200 deportistas al año".

Por su parte, el intendente Arroyo sostuvo en un discurso que "el deporte y la educación están íntimamente ligados en nuestro concepto. Para nosotros es parte de cualquier sistema educativo. Es una piedra basal el deporte. Es 2 + 2, 4". Y anunció que "Iremos a las escuelas y los polideportivos para darle a cada chico de la ciudad, sea cual sea su condición social o el barrio que pertenezca, la posibilidad que desarrolle la disciplina que le guste". Y cerró: "Mar del Plata tiene una gran riqueza en sus deportistas, gente aficionada que practicó distintas disciplinas. Es un valor no computado. Nos sorprendemos cuando se levanta un edificio de 40 pisos, pero no por otras cosas. No se olviden aquella frase de ´lo esencial es invisible a los ojos´. Me vino ahora el recuerdo. Esto que estamos haciendo es esencial".