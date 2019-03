El municipio pone en marcha el Plan de Obras Educativas 2019

Como cumplimiento del documento firmado en octubre de 2017 durante la campaña electoral -en la que el intendente Carlos Arroyo, al igual que los referentes y candidatos de la UCR, Frente Marplatense (Acción Marplatense y Unidad Ciudadana), Frente Renovador y Progresistas, se comprometieron a utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo en infraestructura de las escuelas provinciales y municipales en lugar de aplicarlo a salarios de los docentes municipales- esta semana se inician las primeras obras contenidas en las previsiones presupuestarias.

Esto, junto a los recursos enviados desde la provincia de Buenos Aires, lo convierte en una inversión histórica en infraestructura de los servicios educativos de Mar del Plata y Batán.

“Son 30 años de falta de mantenimiento e inversión en los edificios escolares”, señaló al respecto el Secretario de Educación Luis Distéfano. “Todos los ciudadanos lo pudieron comprobar en cada oportunidad en la que asistieron a una escuela a votar. Desde luego que en tres años difícilmente se puedan poner en pié casi trescientos edificios entre municipales y provinciales, pero sin duda es el camino”, agregó.

En ese sentido, la gobernadora Vidal destinó este verano cerca de 70 millones de pesos para obras en 28 escuelas más 40 obras de gas. Esto -sumado a los 57,6 millones de obras en ejecución en otras escuelas- superan cien veces lo enviado a nuestra ciudad en el último año de la gestión anterior y sin considerar la inflación de este entonces y la actual.

El Municipio aportó 10 millones del Fondo de Financiamiento Educativo en el 2018 y luego de resolver destinarlo a infraestructura, este año se invertirán 250 millones de pesos aproximadamente en obras a cargo del municipio, lo que permitirá comenzar a saldar una deuda histórica con la educación pública de General Pueyrredon.

“En los mismos barrios donde hay escuelas municipales, hay provinciales. Sus Directores y docentes hacen los mismos esfuerzos y tienen los mismos compromisos. A sus aulas asisten alumnos marplatenses y batanenses. Nuestra política educativa como municipio incluye a todos ellos, por eso dialogamos todos los días con los funcionarios provinciales asumiendo el desafío por una mejor educación pública”, explicó Distéfano.

Por otra parte, el funcionario remarcó que “la Educación Municipal es un ejemplo de gestión educativa descentralizada y de compromiso de los docentes, pero hubo muchas irregularidades y complicidad de diferentes actores. Nadie se hace cargo de nada. Todos se excusan. Las culpas las tienen todos y por consiguiente, de nadie. Estamos trabajando para modificar éstas prácticas, ordenar el sistema educativo y recuperar el financiamiento perdido en éstos diez años durante los cuales, muchos miraron para el costado y otros opinan sin conocimiento”.

“Se desfinanció el sistema educativo municipal y eso se ve en el estado edilicio”, continuó el titular de Educación. “La secretaría solo se ha encargado de recepcionar los reclamos de los directores y trasladarlos al Emsur o a otras dependencias ya que no tiene competencia en estos aspectos. No posee presupuesto para mantenimiento ni fija política salarial porque no es un ente descentralizado. El año anterior pudimos incorporar dos obreros que hacen intervenciones menores o de urgencia en nuestras escuelas”, concluyó Distéfano.