A pesar de los reclamos, continúan los problemas edilicios en una escuela de Acantilados

Padres y alumnos de la escuela Primaria Nº 40 y la Secundaria Nº 42, ubicada en la zona de Acantilados, denuncian irregularidades de diferentes tipos en los institutos educativos que reciben a 300 chicos del sur de Mar del Plata.

En diálogo con 0223, Ernesto, uno de los padres que envía a sus hijos a la escuela en cuestión, no ocultó su preocupación por el estado del edificio y detalló que "hay baños con pérdidas". Además, aseguró que desconocen completamente cuál es la empresa que está a cargo de la obra. "No hay ningún cartel, no hay plazos de entrega", describió.

Por otra parte, señaló que los niños no tienen un patio en el que jugar porque uno se encuentra en peligro de derrumbe y en el otro trabajan los obreros. Asimismo, resaltó que "tienen que levantar el techo de nuevo porque no pusieron el aislante".

A pesar de que el ciclo lectivo comenzó a principios de marzo, las obras recién se iniciaron dos semanas antes, a mediados de febrero. Ante la utilización del comedor como obrador, los chicos se ven obligados a ir en tandas para merendar. "Tampoco hay mesas suficientes", indicó.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-18-17-7-0-denuncian-numerosas-irregularidades-en-una-escuela-de-acantilados-la-unica-respuesta-fue-un-bano-quimico

Para finalizar, explicó que desde la dirección de la Primaria Nº 40 y Secundaria Nº 42 les manifestaron que "la obra no depende de ellos". En los próximos días buscarán reunirse con la directora responsable del Consejo Escolar para pedir explicaciones y resolver el conflicto.