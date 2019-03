Alvarado consiguió el objetivo e irá por el ascenso

Enviado especial a Viedma

Parece que si no sufre no vale. Y lo que le pasó a Alvarado es para una película de la historia de…Alvarado. Porque el “torito” arrancó bien, estiró la ventaja en el complemento para tomar distancia y empezar a liquidar el encuentro, pero Sol de Mayo sacó del medio, marcó el descuento y estiró el dramatismo. Sin embargo, esta vez el destino estuvo del lado de los marplatenses, que en el cierre terminaron de sellar el 3 a 1 y el pasaje al Pentagonal Final del Torneo Federal A, donde irá en búsqueda del primer ascenso. En esa instancia, tendrá fecha libre en el inicio y debutará en la segunda ante Estudiantes en Río Cuarto.

Con un gran clima en el estadio "Albiceleste" y casi 500 hinchas de Alvarado alentando a un costado del campo de juego, los primeros instantes fueron de estudio, con el "torito" tomando la iniciativa pero careciendo de la profundidad que acostumbra. Del otro lado, Sol de Mayo tenía buenas inteniones pero también le costaba llegar al arco de Degrá. Hasta que una incursión de Ponce por izquierda lo puso de cara al arquero, prefirió tocar al medio en vez de definir y, por el segundo palo, Julián Bonetto se llenó la zurda para que los de Giganti empiecen a cumplir su cometido.

Sin embargo, el resto de la etaoa, fue pareja. Con mayor posesión de la visita y el dueño de casa apostando a la pelota parada. Por esa vía, llegó la primera de peligro, con un córner al primer palo que nadie pudo sacar, quedó boyando en la boca del arco y entre Degrá y la defensa sacaron sobre la línea de milagro. Las jugadas no abundaron, a Alvarado le faltaba la precisión en los metros finales para aprovechar a una defensa muy abierta. En un córner, casi la mete Herner, pero por la misma vía tuvo la igualdad Sol de Mayo con un claro cabezazo de Fedorco que se fue besando el caño derecho. La más clara, de todas formas, fue de Rodrigo Depetris, que mano a mano con Núñez, quiso definir cruzado y tapó en gran forma González.

El complemento comenzó con dos cambios del local y a defensa aún más abierta. A los 2', Gentile tuvo la chances de empezar a definir la historia pero tardó en definir, quiso gambetear al arquero que adivinó y desaprovechó una gran ocasión. Con el viento a favor, el local apostaba a los remates lejanos sin dirección, y el "torito" tenía de contra el lugar para liquidarlo. Sin embargo, Depetris una vez (clara mano no cobrada) y Gentile después, definieron de manera defectuosa. El juego llevaba dramatismo porque el local no inquietaba, pero la diferencia de un gol era escasa y cualquier jugada podía dejar con las manos vacías. Y la jugada llegó a los 25', con un gran centro de la derecha, un mejor cabezazo de Elordi y una respuesta notable de Degrá para sacar al córner y devolver la respiración.

Alvarado no podía agarrar la pelota y sufría. Caro entró por Depetris y, en la primera que tuvo, manejó un contra ataque que finalizó con una volea de Canuhé en inmejorable posición y Elordi despejó casi en la línea cuando el arquero no podía hacer nada. La tranquilidad para los de Giganti llegó a los 30'. O eso pensaba, porque Gentile volvió a engañar el achique de la defensa, quedó cara a cara con Núñez y esta vez no perdonó para sellar el 2 a 0. Sin embargo, de manera increíble, el local sacó de la mitad de la cancha, Ponce empezó a dejar jugadores en el camino y entrando al área pateó para marcar el descuento y dejar otra vez una diferencia mínima. Y el "albiceleste" se envalentonó, Galván le sacó pintura al caño izquierdo y el final iba a ser para el infarto. Giganti reforzó el medio con Steffanatto por Canuhé y Valdebenitto metió un central (Dichiara) a buscar por arriba al lado de Galván. Sin embargo, el “torito” resistió, aguantó y cuando Julio daba cuatro minutos de adición, salió la contra, López cruzó para Lucero que tranquilo, definió de zurda y desató, ahora sí, el festejo y el desahogo de Alvarado que sacó pasaje al Pentagonal.

La “yapa” estuvo en el resto de los partidos, porque Defensores de Belgrano empató con Unión de Sunchales y Sansinena y Gimnasia de Concepción del Uruguay no se sacaron ventajas, entonces, el equipo de Giganti se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones del Octogonal.