Kimberley pierde a una pieza clave para la recta final del Federal A

Era una chance imposible de dejar pasar. De la tercera categoría del fútbol argentino dar el salto a la Primera División de Uruguay, con las puertas que eso puede abrir, fue el motivo por el que Mateo Rinaldi le expresó a Kimberley su deseo de que se concrete el pase. Y el propio club marplatense fue el que anunció este jueves que el defensor nacido en La Madrid deja de formar parte del plantel y será nuevo jugador de Danubio del vecino país.

Es desde hace bastante uno de los mejores centrales de la región. Tras irse de las inferiores de Aldosivi, desde que Leonardo D'Urso lo llevó a Libertad primero y Deportivo Norte después, quien hasta ese momento era conocido por ser el hermano de Nicolás Rinaldi, exAlvarado, se hizo su propio nombre y se convirtió en el mejor en su posición en la Liga Marplatense de Fútbol. Kimberley lo fue a buscar para jugar el Regional Amateur 2024 y fue una pieza clave en el equipo que logró el ascenso y se asentó sin problemas en el Federal A.

Ahora, terminará de acomodar sus cosas y viajará a la capital uruguaya para sumarse a su nuevo club, con quien disputará la Primera División de la AUF. Con 25 años, puede ser el primer paso para una carrera que, todavía, tiene muchos capítulos para escribir.