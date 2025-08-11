Kimberley pierde otro emblema: el capitán se va a Italia
Después de la salida de Mateo Rinaldi, ahora es Ezequiel Goiburu el que dejará el plantel para continuar su carrera en Italia.
Los jugadores tienen que aprovechar las oportunidades. Hace unos días fue Mateo Rinaldi el que habló con la dirigencia de Kimberley y logró salir para irse a jugar a la Primera Divsión de Uruguay. Ahora, el capitán Ezequiel Goiburu anunciaron que deja el plantel que está disputando el Torneo Federal A para sumarse al SPAL del ascenso italiano.
"Equi" es el capitán y emblema de Kimberley. Pasó por todas las categorías, se fue, volvió, formó parte del ascenso y fue uno de los mejores en estas dos primeras temporadas en la tercera categoría del fútbol argentino. Llegó al "Dragón" en 2014 y se convirtió en un símbolo: ganó 3 títulos locales (2016, 2019 y 2022), ascendió del Regional Amateur al Federal A y fue el capitán en la primera participación de Kimberley en el cuadro principal de la Copa Argentina ante Newell´s Old Boys de Rosario.
Además,integra el selecto grupo de jugadores kimberleños que superaron los 100 partidos en competiciones nacionales. Ahora, se lleva su fútbol y desequilibrio al SPAL, equipo de la Serie C del fútbol de Italia.
