Kimberley pierde otro emblema: el capitán se va a Italia

Los jugadores tienen que aprovechar las oportunidades. Hace unos días fue Mateo Rinaldi el que habló con la dirigencia de Kimberley y logró salir para irse a jugar a la Primera Divsión de Uruguay. Ahora, el capitán Ezequiel Goiburu anunciaron que deja el plantel que está disputando el Torneo Federal A para sumarse al SPAL del ascenso italiano.

"Equi" es el capitán y emblema de Kimberley. Pasó por todas las categorías, se fue, volvió, formó parte del ascenso y fue uno de los mejores en estas dos primeras temporadas en la tercera categoría del fútbol argentino. Llegó al "Dragón" en 2014 y se convirtió en un símbolo: ganó 3 títulos locales (2016, 2019 y 2022), ascendió del Regional Amateur al Federal A y fue el capitán en la primera participación de Kimberley en el cuadro principal de la Copa Argentina ante Newell´s Old Boys de Rosario.

Además,integra el selecto grupo de jugadores kimberleños que superaron los 100 partidos en competiciones nacionales. Ahora, se lleva su fútbol y desequilibrio al SPAL, equipo de la Serie C del fútbol de Italia.

