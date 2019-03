Giganti: “Estamos en el lugar que merecemos, con la idea que queremos”

Muchas veces las críticas son despiadadas y poco entendibles. Alvarado sufrió una sola derrota en el Octogonal, perdió 3 veces en la temporada, mereció ganar todos los partidos que jugó y, la falta de contundencia, lo puso en una situación complicada. Sin embargo, los argumentos anteriores pusieron a Mauricio Giganti en el ojo de la tormenta y hasta, increíblemente, se puso en duda su continuidad. Lejos del ruido mediático, el entrenador se recluyó en su gente, en su equipo de trabajo y en sus futbolistas, respetó su idea, la llevó a cabo hasta el final y obtuvo su recompensa: el “torito” clasificó por primera vez en su historia al Pentagonal Final del Torneo Federal A. Tras el triunfo sobre Sol de Mayo en Viedma, el pampeano analizó con 0223 lo que pasó y lo que viene para un conjunto que sueña con el ascenso a la B Nacional.

-El primer objetivo era entrar al Octogonal y se cumplió; el segundo era el Pentagonal, se sufrió, pero se consiguió. Va lográndose todo lo pensado al inicio de la temporada.

-Sí, la deuda pendiente es que queríamos seguir compitiendo a nivel Copa Argentina, pero esto supera cualquier tipo de frustraciones, lo hablábamos con los chicos, quizás en el momento donde no uno, sino la gente, los hinchas, el entorno duda, nosotros teníamos las cosas claras, había que sacar 6 sobre 6 y los puntos se sacaron, nos metimos al Pentagonal, terminamos primeros y eso demuestra que hay que tener cautela, tranquilidad y seguir confiando en las cuestiones que hoy por hoy es fácil ponerlas arriba de la mesa y criticarlas o no valorarlas ante cierto tiempo y que, a su vez, el tiempo es un aliado para trabajar, para plasmar ideas y estas 23 fechas que hemos jugado lo hemos hecho de la misma manera, a veces mejor, otras no tanto, pero con un sistema de juego respetable, en el cual la cancha o la localía no nos condicionaba en nada. Eso es mérito total de los jugadores por estar convencidos de una idea y seguirla en un momento crítico como el que pasamos, el momento de stress a nivel deportivo que lo pasamos con creces.

-El fútbol muchas veces no es justo, pero esta vez parece que sí, porque por los otros resultados Alvarado termina primero en una zona donde dio la sensación de haber sido el mejor más allá de los puntos que se dejaron en el camino.

-Si, sin duda. Lo más valorable era llegar con la obligación de salir a buscar y respondieron de muy buena manera, por eso estoy muy contento con ellos. El camino que nos iba a llevar a competir en el Pentagonal era el camino que iniciamos hace dos años, con una idea clara, sin hacer locuras, más allá de que a veces los resultados o el murmullo o la gente no termina de creer o de convencerse, nosotros sabíamos que había un solo camino y era este y se los dije a los chicos que tenían que confiar y seguir insistiendo porque era el momento, por eso me pongo contento, por ellos, me pongo triste por los que no confiaron, por los que pusieron a veces trabas, pero esto es hidalguía, esto es trabajo, creo que al fin y al cabo estamos en el lugar que merecemos, con la manera que queremos, con la idea que queremos y sabiendo que estamos contentos hoy y ahora ya empezar a trabajar para lo que viene.

-Si hablábamos en la semana, una de las principales falencias del equipo era la falta de contundencia. Con estos 3 goles, terminó como uno de los goleadores de la zona, pero igual debe ser una de las cosas a trabajar de cara al futuro, como también que te conviertan menos.

-Nosotros sabemos que si controlamos el 0 a 0, cualquier jugador te desnivela porque tiene muchas variantes el equipo. Por suerte vuelven a convertir los que están atrás el “9”, siendo intensos generamos mucho, quizás en el 2 a 1 quedamos holgados, pero seguimos insistiendo, reforzamos algunos aspectos y creo que hicimos un partido inteligente, súper inteligente, hoy generamos 7 sensaciones claras de gol y convertimos tres que nos sirvió para clasificar y ni hablar de la solvencia de la dupla central y del arquero en los momentos precisos.

-Convierten los de atrás del “9”, pero se cerró el Octogonal sin tantos de Zalazar y López. Debe ser algo que preocupa…

-Sí, pero también satisface que tres tipos por detrás tengan la cantidad de goles que hacen, y creo que para el rival es más fácil neutralizar a un “9”, que a tres que te pueden llegar a desbordar y generar lo que te genera este equipo. Obviamente es un tema pendiente, a medida que ellos agarren la confianza y empiecen a convertir nos vamos a ir sintiendo mejor. Pero no preocupa, ahora vamos a descansar, a estar tranquilos y preparar lo que viene que es un momento histórico para el club.

-Los 15 días de descanso que hay son fundamentales para recuperar a los lesionados. Se quedaron Molina, Mendoza y Zalazar, Lucero llegó con lo justo, Bochi también. Este mini receso te permite llegar en plenitud al Pentagonal.

-Es lo que decíamos, hemos sufrido una cantidad enormes de desgarro, producto de la manera de entrenar y la competencia, por la intensidad de cada uno de los estímulos y los partidos. Este equipo se desgarra no porque está peleando una Reválida o el descenso, se desgarra de tanto atacar, tanto correr y tanto sacrificarse, son muy generosos en ese ámbito. Sabíamos que teníamos tres bajas importantes para este encuentro, pero los que juegan quedó demostrado que están a la altura y quieren ganarse un lugar, lo hicieron de buena manera. Esto habla bien del plantel, del equipo y de que más allá de la elección que hagamos, hoy están todos óptimos y a un nivel increíble, así que felices.