La insólita confusión de Arroyo por la emergencia educativa

El intendente Carlos Arroyo recorrió este viernes el inicio de obra de ensanchamiento de la avenida Constitución, a la altura de la autovía 2, y aprovechó la oportunidad para hablar no sólo de los trabajos que lleva adelante el Emvial, sino también para referirse a la suba del índice de pobreza y a su posición en cuanto a la declaración de emergencia educativa en el partido de General Pueyrredon, la cual fue aprobada el miércoles pasado, por mayoría y en medio de una escandalosa sesión.

Justamente, sobre ese tema en particular le consultó 0223 Radio, ya que a 48 horas de la declaración de emergencia, es una incógnita si el Ejecutivo la vetará o no. La respuesta del intendente fue, por lo menos, insólita: “Vamos a ver primero cómo termina la sesión de hoy jueves, vamos a ver si la aprueban, porque quizás... Si la aprueban veremos la posibilidad de vetarla o no, depende de lo que le convenga al sistema educativo”, dijo, convencido.

Y agregó: “Sinceramente, a mi lo único que me preocupa de todo esto es resolver el problema escolar lo antes posible y que los chicos tengan las aulas que tienen que tener, y en función de esa necesidad es que voy a actuar. No tengo una idea prefijada; la única idea prefijada es educar a las criaturas”.

¿Se confundió de día? ¿No estaba al tanto de lo que ocurrió hace dos días en el Concejo Deliberante y que terminó en un escándalo? Fuentes del entorno del intendente señalaron a 0223 que Arroyo se confundió y que intentó explicar que aún el Concejo Deliberante no le había enviado la ordenanza por los canales formales y que una vez que la tenga tomará la decisión de vetarla o no.