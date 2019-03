Borderlands 3 está en camino

Facundo Vuotto, periodista especializado en tecnología y videojuegos

Los eventos PAX (Penny Arcade Expo) son ceremonias de videojuegos, consolas y juegos de mesa que se realizan en parte de Estados Unidos y Australia. En las mismas convenciones se reúnen distintas desarrolladoras para presentar sus anuncios e incluso hay concursos de cosplay y tiendas de merchandising de distintos juegos presentes. Gearbox Software (la saga de Brothers In Arms, spin-offs de Half Life y colaboración con Valve para las versiones de Counter Strike con las que cuenta) dio el presente en el evento y tenía guardado un as bajo la manga para el jueves.

La desarrolladora presentó hace unos días en el PAX East (Estados Unidos) de este año un anuncio que varios jugadores esperaban tras tantas pistas otorgadas en el Twitter oficial de los creadores, suponiéndose que se trataría de un juego perteneciente a la saga : Borderlands 3, la tercera parte de una historia muy colorida y animada, con miles de armas a elegir, y personajes que cuentan con su propia narrativa y habilidades especiales que los hace destacarse.

Además, no solo anunciaron la tercera parte de un juego enfocado siempre en una campaña tan extensa, sino que presentaron una remasterización de “Borderlands: Game of the Year edition”, la edición del primer videojuego de la desarrolladora que cuenta con todo el contenido adicional descargable, que contará con un multijugador que podrán acceder hasta cuatro personas, nuevos cosméticos y un nuevo minimapa.

Por último anunciaron que la edición coleccionista del 2015 de Borderlands (que incluye la segunda parte y la precuela con todos los cosméticos de ambos juegos desbloqueados), más conocida como “The handsome collection”, contará con una actualización gratuita el mismo 3 de abril para implementar soporte ultra HD (4K) para las consolas disponibles y PC.

El 3 de abril compartirán más detalles sobre la tercera parte del Borderlands a través de las redes sociales y la página oficial del juego (www.borderlands.com). Hasta el momento confirmaron que contará con una gran variedad de armas más extensa que en sus antecesores, violencia y muchas explosiones que destacaron a la saga, pero no con un modo Battle Royale.