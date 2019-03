Los ecos de la derrota, ¿tendrá que poner el gancho? y licitación rara

Derrota, heridos y panorama aciago

Después de la derrota que sufrió Arroyo en el Concejo Deliberante se vienen tiempos bravos. Es que más allá de no lograr lo que quería, que era desbancar al presidente del cuerpo Guillermo Sáenz Saralegui, el jefe comunal dejó heridos y enojos en su intentona.

El primero, lógicamente, es el presidente del Concejo. Cuando veía que la presidencia se le escurría de las manos, Sáenz Saralegui bajó para hablar con Arroyo (¿Qué le diría? ¿Qué no lo criticaría más? Vaya uno a saber). Se anunció con sus secretarias, pero la respuesta fue un portazo. Arroyo no lo recibió.

El intendente sí había recibido a un concejal de la oposición el mismo viernes por la mañana que fue a pedirle que respalde la continuidad de Saralegui. “Yo te garantizo que lo ordeno. Nunca más te va a votar en contra un proyecto relevante”, le dio el experimentado edil que, para más datos, no es radical. La palabra del edil no fue suficiente para el intendente quien no quiso dar el brazo a torcer. Dicen algunos testigos que en esa charla se escuchó el término “traidor”.

Radicales en la mira

Del otro lado están los radicales, que en esta batalla se llevaron un triunfo. Vilma Baragiola, fundamentalmente, que había conseguido que Sáenz Saralegui se pronunciara a su favor de cara a las próximas elecciones. Pero más allá de la celebración quedó claro que la campaña está en marcha y que cada vez será más difícil reconstruir los lazos entre la UCR y el arroyismo.

Por estas horas corre fuerte un rumor repetido: Arroyo podría echar del gabinete a todos los funcionarios del radicalismo que tiene en sus filas. Sería una señal casi definitiva de quiebre dentro de Cambiemos en Mar del Plata.

Los temas clave, clavados

Mientras tanto, el jefe comunal necesita que el Concejo Deliberante avance con temas clave, como el presupuesto, la fiscal e impositiva, el aumento de boleto. Y todo indica que la cosa no será fácil. Para aprobar la ordenanza que rige la suba de tasas (la que más le importa al Ejecutivo porque es la que les permite recaudar) desde la oposición (y algunos sectores paraoficiales) ya anticiparon que solicitaran varias modificaciones para que las normas avancen. Habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder el binomio Arroyo y Mourelle para alcanzar los consenso necesarios.

¿Delegación de poderes?

El tema del boleto es más espinoso todavía. El oficialismo tiene que reunir 13 votos para aprobar la suba y hoy por hoy parece imposible que se reúnan todas esas voluntades. Para muchos la cifra de $18,81 es excesiva y los empresarios ya anticiparon que con las subas del dólar que hubo en las últimas semanas (sin contar la de las últimas horas) ese valor queda corto. Las partes parecen irreconciliables.

El expediente ni siquiera figura en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión de Legislación que se realizará el lunes 11 de marzo (quinto día hábil de un mes repleto de feriados). Ese día, los transportistas podrían anunciar medidas de fuerza.

Por lo pronto, este viernes el tema será abordado en la reunión de presidentes de bloque donde cada vez cobra más fuerza la idea de que el Concejo Deliberante le ceda las facultades al intendente Carlos Arroyo para que sea él quien firme el decreto en el que establezca la suba del valor del boleto.

El jefe comunal y su bloque se resisten a esa posibilidad porque debería absorber el costo político de subir el boleto. No es lo mismo que sea el bloque oficialista y por ende que el costo se reparta entre el arroyismo, el Pro y los radicales a que sea el propio intendente el que disponga el incremento Pero más allá de los deseos la realidad es que si no toma esa decisión todo apunta a un conflicto que irá escalando y traerá perjuicios a los marplatenses.

“Ningún intendente quiere, pero antes de terminar su mandato tanto Katz como Pulti tuvieron que firmar subas de boleto”, señaló un concejal con años dentro del palacio.

Otra vez a la Corte

Para caldear más los ánimos, el Ejecutivo volvió a presentar una demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Esta vez, le apunta a una cuestión formal: plantea que la ordenanza que se ratificó por insistencia se aprobó de manera ilegítima. “Esa sesión se convocó para interpelar a Mourelle y Distéfano y según la Ley Orgánica de las Municipalidades cuando se hace una interpelación no se pueden incorporar para su tratamiento otros expedientes”, señalaron fuentes cercanas al intendente Arroyo consultadas por este medio.

Algunas versiones indican que esta nueva presentación volvió a incrementar las divisiones dentro del gabinete. Algunos funcionarios, los más “dialoguistas”, consideraban innecesaria esta nueva presentación.

“No queríamos consentir nada de lo que se hizo, por eso fue esta presentación. Pero está supeditada a la primera que plantea el conflicto de poderes”, aclaró una fuentes del ala más dura del arroyismo. Ese sector insiste que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante se extralimita en sus funciones, pues modifica el modo en que se calcula la bonificación docente y por ende provoca cambios presupuestarios en un presupuesto ya aprobada, explican. “Si la Corte nos da la razón con eso el otro tema cae en abstracto”, añaden.

La oposición rechaza ese planteo, claro está. “Ellos fueron los que cambiaron el modo en que se liquidaba la bonificación con el decreto de Arroyo. Los fondos para la bonificación se venían pagando si problemas. Ese argumento no es válido”, dicen.

La definición del tema está en manos del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que por ahora ordenó suspender la aplicación de la ordenanza.

Emtur: las cifras de enero no, pero para otras cosas sí

Desde distintos sectores se preguntan desde hace tiempo por qué el Ente Municipal de Turismo no dio a conocer más datos de turistas. Apenas se supo que la primera quincena de enero Mar del Plata recibió menos visitantes que el mismo período del verano anterior. Después de esas estadísticas, los números de la temporada brillaron por su ausencia.

La primera presunción fue que la temporada estuvo lejos de colmar las expectativas el Emtur evitó confirmar con datos concretos esa presunción. Sin embargo, por estas horas surge otra teoría. En la oficina de Compras del Emtur hay una licitación privada cuyo título es “Asesoramiento y Recopilación de Datos Año 2019”.

El objeto de esa licitación, cuyo valor supera 1.150.000, es para la realización de Encuestas en playas a turistas en los meses de marzo de 2019; y enero de 2020. Para lo que se requiere la contratación de una empresa para la coordinación de trabajo de campo y recopilación de la información bajo.

Con esa información se realizará un perfil de turista, su comportamiento y el dinero que gasta durante su estadía en la ciudad. “Todos esos datos siempre los midió el Emtur y fue motivo de orgullo por la rigurosidad con la que se tomaban. No sé qué habrá cambiado ahora”, recordó un funcionario de la anterior gestión.

Más voces

0223 se embarca en una nueva apuesta y a partir de este lunes sumará una nueva vía para mantener informada a la ciudad: 0223 Radio. A través del 102.1 del dial y, obviamente, a través de la página web nuestros lectores podrán escuchar la mejor información durante la mañana de la mano de Augusto Taglioni, Bernabé Tolosa, Ivana Urbano, Carlos Más, Samuel Zamorano y todo el equipo de la redacción de 0223.

En una etapa difícil para los medios de comunicación se trata de una apuesta fuerte para que la ciudad siga sumando voces y propuestas periodísticas de calidad.

En una mesa de periodistas, los colegas de Brisas Primera Edición celebraban un año al aire y ya palpitaban la salida al aire de la “nueva competencia” que este lunes 11 de marzo debutará en Mar del Plata. Con la buena onda y el respeto que prima entre colegas que hacen su trabajo de manera seria se volvió a hablar de un viejo desafío que jamás se concretó. ¿Se animarán esta vez al papi fútbol?