Golazo del marplatense Buendía para Norwich City

El marplatense Emiliano Buendía sigue en un gran nivel en su primera temporada en el fútbol inglés. El atacante surgido del Club Cadetes de nuestra ciudad marcó el único gol para su equipo, Norwich City FC, que se impuso 1-0 como local ante Swansea City, en la fecha 36 de la segunda división del fútbol inglés.

"Emi", de 22 años, anotó a los 9 minutos del complemento luego que su equipo la pasara mal en la etapa inicial. El marplatense recibió una asistencia en la puerta del área, con su derecha dejó a un rival en el camino y sacó un potente zurdazo que hizo estallar a los hinchas de su club. De este modo, el Norwich sacó 5 puntos sobre el Leeds United de Marcelo Bielsa, que juega este sábado a las 12 del mediodía ante Bristol City.

Norwich City wint met 1-0 van Swansea City dankzij deze prachtige pegel van #Buendia🔥🔥 pic.twitter.com/tLcZZTXHe1 — ChampionshipNieuws (@CSnieuws) March 8, 2019

Buendía, cuya familia es del barrio El Grosellar, se formó futbolísticamente en el Club Cadetes y a los 11 años partió a España. Se probó en el Real Madrid, de la mano de Juan Esnaider, y permaneció en el "Merengue" durante dos años. Pero no tuvo más lugar en la cantera, y pasó al Getafe. En esa institución se desarrolló con gran nivel en inferiores, jugó Copa del Rey y en 2015 debutó en primera división, nada menos que ante el Barcelona de Messi y Neymar en el Camp Nou. También jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda para Argentina (antes, fue convocado a la Sub-19 española). Luego, producto de algunas lesiones, no pudo mostrar todo su nivel. Descendió a la segunda española, y en 2018 llegó al fútbol inglés.

