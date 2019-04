Alta Barda y Mitre, parejos en el inicio de la Liga Nacional

Mayores Caballeros: 1° Ken Kuwada (Once Unidos), 2° Ezequiel Capellano (Atlético MDP) y 3° Juan Cruz Araldi (San Lorenzo – Bs As)

Mayores Damas: 1° Rocío Berbel (San Lorenzo – Bs As), 2° Camila Gaete (Atlético Mar del Plata) y 3° Aylén Tuya (CERMUN)

Juveniles Caballeros: 1° Nahuel Schelling (Gral. Mitre), 2° Germán Soprano Baliño (Gral. Mitre) y 3° Matías Martos Tano (Gral. Mitre)

Juveniles Damas: 1° Nahiara Sagati (CERMUN), 2° Akemi Kuwada (Gral. Mitre) y 3° Fernanda Illanes (Pocito)

Pre-Juveniles Caballeros: 1° Ulises Durán (Alta Barda), 2° Caetano Martorella (Alta Barda) y 3° Lautaro Mancilla (Aurora)

Pre-Juveniles Damas: 1° Karen Cobo (Kimberley), 2° Azul Cepeda (Gral. Mitre) y 3° Nicole Urquijo (CERMUN)

4° Varones: 1° Denis Campos (Alta Barda), 2° Alexander Ramires López (Pocito) y 3° Hugo Cardinal (Belgrano)

4° Damas: 1° Lucía Monje (Alta Barda), 2° Candela Albornoz (Belgrano) y 3° Sofía Stapich (Aurora)

5° Varones: 1° Aquiles Viegas (Gral. Mitre), 2° Tobías González (San Lorenzo MDP) y 3° Franco Carrasco (Alta Barda)

5° Damas: 1° Camila Aquino (Aurora), 2° Brisa Rodríguez Medina (Peralta Ramos) y 3° Marlen Fregoni (Malvinas)

6° Varones: 1° Benjamín Silvera (Atlético MDP), 2° Lucas Millapi (Alta Barda) y 3° Carlos Toro Espejo (Alta Barda)

6° Damas: 1° Daniela Argüello (CERMUN), 2° Solange Bird (Belgrano) y 3° Luisiana Merlo (Gral. Mitre)

Promocional Varones: 1° Benjamín Caffaro (Neuquén en Línea)

Promocional Damas: 1° Catalina Matamala (Alemán), 2° Mia Salazar (Paso del Rey) y 3° Melani Orozco (CERMUN)

Mayores Caballeros Intermedia: 1° Lucas Urso (Velez), 2° José Marimon (Alta Barda) y 3° Martín Purrán (Neuquén en Línea)

Mayores Damas Intermedia: 1° Natalia Medina (Alta Barda), 2° Brenda Rovira (Racing) y 3° Aracelli Labase (CERMUN)

Juveniles Varones Intermedia: 1° Enzo Ibáñez (Neuquén en Línea), 2° Manuel Fernández Mazieres (Alta Barda) y 3° Franco Beguiristain (Atlético MDP)

Juveniles Damas Intermedia: 1° Sabrina Avalos (CERMUN), 2° Macarena Sosa (CERMUN) y 3° Zahira Molina (Alta Barda)

Acumulada de Clubes - 1° fecha

1° Alta Barda 8.678 ptos.

2° General Mitre 8.590 ptos.

3° CERMUN 5.852 ptos.

4° Kimberley 4.198 ptos.

5° Atlético MDP 3.455 ptos.

6° Alemán 2.884 ptos.

7° Neuquén en Línea 1.932 ptos.

8° Aurora 1.679 ptos.

9° Belgrano 1.446 ptos.

10° Atlas 968 ptos.

11° Pocito 938 ptos.

12° Racing (MDP) 927 ptos.

13° Peralta Ramos 922 ptos.

14° Escobar 885 ptos.

15° San Lorenzo (MDP) 877 ptos.

16° La Pampa 794 ptos.

17° Austral 729 ptos.

18° Paso del Rey 574 ptos.

19° San José 567 ptos.

20° San Lorenzo (Alm) 550 ptos.

21° Córdoba 359 ptos.

22° Gauchos 283 ptos.

23° Once Unidos 281 ptos.

24° Independiente (Neuquén) 251 ptos.

25° Fundación 210 ptos.

26° Malvinas 207ptos.

27° Sury RC 191 ptos.

28° Velez 150 ptos.