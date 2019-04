Crece el enojo contra las autoridades del Suteba

El primero de abril pasado, en el marco de la aceptación que la plana mayor de Suteba hizo pública a la oferta del gobierno Vidal para con los docentes, la agrupación Violeta perteneciente al gremio en General Pueyrredon difundió una carta abierta en la que pone el foco contra la comisión ejecutiva del sindicato en el distrito.

El reclamo se sostiene en que los delegados aseguran no haber podido fiscalizar en ningún momento las planillas en las que cada docente determinó su posición respecto a la propuesta paritaria de la Provincia.

“Como dirigentes tienen la obligación de darnos respuesta a los docentes afiliados y no afiliados del distrito. Hemos pedido el día 1 revisar las planillas de consulta sobre el último acuerdo paritario. Pero hasta el día de hoy no se ha respondido favorablemente, lo que no favorece a la transparencia y democracia de la vida sindical”, sentenciaron en primera instancia.

Firmada por César Camargo, Marcelo Basso, Marina Cappelletti y Mario Tarres, la carta continúa con varios puntos de desacuerdo, entre ellos, las condiciones que habría impuesto la cúpula sindical a la firma del acuerdo con el gobierno.

“Indiferentes a los reclamos y a lo expresado en las escuelas, la dirección provincial declaró que la firma del acuerdo paritario estaba condicionada a cuatro puntos (lo que implica de hecho la aceptación de la propuesta salarial). Sin embargo nada más se dijo, por lo que debemos pensar: que el acuerdo finalmente se firmó con la aceptación de todas las condiciones, solo que olvidaron decirlo. Y que Vidal, ya es sabido, nunca aceptaría condición alguna, por lo que la dirección sindical sigue negando la necesidad de votar y dar continuidad y profundidad a un plan de lucha por un salario igual a la Canasta Familiar y condiciones dignas de trabajo”.

Por último, los referentes del espacio volvieron a pedir “que se muestren las planillas de la consulta de nuestro distrito y que se haga público el acuerdo firmado, si lo hay, o que se convoque a asamblea urgente para definir un verdadero plan de lucha”.