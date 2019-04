Las defensorías realizaron una jornada abierta para recibir reclamos

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon realizaron una jornada abierta al aire libre para recibir todo tipo de reclamos por parte de los vecinos de los barrios de Mar del Plata y Batán.

El encuentro estaba pactado para la mañana del jueves en el barrio Peralta Ramos, en la intersección de avenida Mario Bravo y Aguado, donde los defensores Fernando Rizzi y Guido Lorenzino encabezaron la jornada y brindaron asesoramiento a quienes pudieron acercarse y reclamar por el estado de sus barrios.

En diálogo con 0223, Rizzi indicó que "la idea inicial era visibilizar con la presencia de las defensorías en la calle defendiendo los reclamos de los vecinos". El estado de las calles, las luminarias de la vía pública, la inseguridad y la presencia de mircrobasurales encabezaron los reclamos. "Es una cuestión estructural, hace falta equipamiento adecuado, insumos, personal y presupuesto para las delegaciones", informó.

Además, muchos de los damnificados aseguraron que se ven imposibilitados a pagar las tarifas de servicios e impuestos municipales y provinciales, lo que "genera una pérdida de calidad de vida en los hogares". "Estamos en estado de pobreza energética", indicó Rizzi, lo que quiere decir que la comunidad destina un alto porcentaje de sus ingresos al pago de los servicios básicos esenciales.

En referencia a la delegación Vieja Usina, la cual cuenta con 34 barrios, el representante aseguró que "es una de las más afectadas junto con las entidades Norte, Batán y Sierra de los Padres. Por lo tanto, luego de escuchar y tomar nota de los reclamos de la población, el defensor de General Pueyrredon afirmó que analizan la posibilidad de dialogar con el Concejo Deliberante en busca de declarar la emergencia vial en Vieja Usina. "De continuar así, la gran mayoría de las calles van a estar intransitables. Hay gente que no puede salir de su casa a trabajar, lugares donde no llegan los remises ni las ambulancias. No puede ser así", se lamentó

Al finalizar el encuentro, Rizzi reconoció que "fue una experiencia muy enriquecedora" de la que se llevan una buena cantidad de trabajo. "Es bueno hablar con los protagonistas que padecen la falta de respuestas del Estado. Esperemos repetir la jornada en diferentes lugares de la ciudad", concluyó.