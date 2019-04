Aldosivi sufrió más de la cuenta pero se metió en octavos

Después de lo que fue el triunfo en Rosario, la superioridad de Aldosivi y el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez, nadie imaginaba que podía llegar a tener que sufrir tanto para conservar la ventaja y asegurar la clasificación. Pero el "tiburón" no pudo repetir esa actuación, cedió la pelota, ofreció ventajas y Central se quedó con la victoria por 2 a 1 que no le alcanzó para robarle el pasaje. El conjunto marplatense avanzó y en octavos de final se medirá con River, abriendo la serie en el Minella.

Con un equipo alternativo, Central intentó salir a buscar rápido el descuento y tuvo un tiro libre inmejorable en la medialuna del área que desaprovechó Gil queriendo sorprender a Pocrnjic. Extrañamente, a lo que acostumbra, el local no manejó la pelota y fue por decisión propia, se la cedió a Rosario, lo esperó y le permitió que llegara hasta tres cuartos de cancha sin lastimar. Hasta que por los 34', falló Villalba en la salida, recuperó Gil, tocó para Riaño que definió cruzado, sacó Pocrnjic con el pie y encontró la llegada limpia de Jonás Gutiérrez por el segundo palo para marcar el 1 a 0. Llamado de atención y dolor de cabeza para el "tiburón" que tardó en reaccionar. Apenas si inquietó con un remate lejano de Villalba que desactivó Ledesma.

Los retos en el vestuario no hicieron rápido efecto y, apenas había pasado un minuto cuando Riaño estrelló un remate en la base del palo y activó las alarmas del arco local. Así se fueron sucediendo las situaciones de gol para Rosario que no logró su cometido porque Luciano Pocrnjic se convirtió en figura ahogando el grito de Lovera primero y a Gil y Aguirre en una doble jugada. Álvarez no le encontraba la vuelta y el ingreso de Colman le pagó con creces, al recibir de Chávez y definir bien antela salida de Ledesma para darle tranquilidad a Aldosivi y empezar a sellar la clasificación.

Sin nada que perder, Rosario fue y fue. Pocrnjic se lo tapó a Barbieri y el partido se pinchó, no abundaban las situaciones hasta que el propio marcador central apareció en el área para conectar un centro de Aguirre y poner el 2 a 1 que le agregaba dramatismo a 7' del final. La visita no tuvo demasiadas energías para ir en busca de un nuevo gol que le diera el pasaje y el "tiburón" aguantó y festejó. Ahora a trabajar y pensar en lo que hay que mejorar, fue un llamado de atención pensando en River.