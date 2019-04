Por falta de agua, los alumnos del Jardín Municipal Nº 33 tienen jornada reducida

Padres de alumnos y directores del Jardín Municipal Nº 33 "Oscar Daniel Diarte" denuncian que el establecimiento educativo del barrio Autódromo tiene graves problemas de abastecimiento de agua y, ante la falta de soluciones, fueron obligados a reducir el horario de cursada para los dos turnos.

Según le manifestó a 0223 la madre de una de las niñas que concurre al jardín, el inconveniente se originó "hace años", sin precisar una fecha exacta. El turno tarde siempre tuvo inconvenientes con el suministro del servicio. Sin embargo, ahora, desde el inicio del vigente ciclo lectivo, la situación se agravó y el problema se extendió para los niños que concurren en el horario matutino.

Esta problemática afecta a casi 90 niños que asisten a la institución educativa. A raíz de esta situación, la supervisora de la Municipalidad de General Pueyrredon ordenó reducir una hora el dictado de clases en ambos turnos.

No obstante, las autoridades del establecimiento se las rebuscan para combatir el inconveniente. Los días que tienen acceso, auxiliares juntan agua en bidones que los distribuyen para el uso de la cocina y los baños, aunque no siempre alcanza. "Se usa hasta que se termina, pero cada vez hay menos. Antes se cortaba a media tarde. Ahora directamente no hay ni a la mañana", describieron desde el establecimiento.

El Jardín Nº 33, ubicado en Rosales y Virrey del Pino, comparte las instalaciones con la Sociedad de Fomento del barrio. Sin tanque de agua propio, años anteriores la propia Sociedad le prestaba agua al jardín. Pero debido a que el servicio empezó a escasear, los integrantes de la entidad colocaron un tapón en los caños porque se quedaban sin abastecimiento.

Para finalizar, desde el jardín resaltaron que "se hicieron todos los reclamos formalmente, aunque no hubo ninguna respuesta". "Los padres ya están cansados de que no tengamos agua, pero nosotros hacemos todos los reclamos posibles", explicaron.