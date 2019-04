Arroyo: “A Cambiemos le conviene más que yo esté adentro”

Carlos Arroyo volvió a realizar una recorrida por uno de los sectores en los que su gestión lleva adelante tareas de reparación de calles y aprovechó para ratificar su pertenencia a Cambiemos, luego de los rumores que corrieron la semana pasada sobre un posible alejamiento del espacio. Eso sí, lo hizo fiel a su estilo: “A Cambiemos le conviene más que yo esté adentro que a mí”.

La recorrida del jefe comunal se da un día después de que el diputado nacional y precandidato a intendente de Cambiemos, Guillermo Montenegro, realizara una recorrida con vecinos de la ciudad para exhibir el mal estado de las calle.

“Estamos en un país democrático. Algunos trabajamos y otros muestran. Esto no es algo milagroso que ocurrió en 10 minutos. Este es el trabajo de meses y años”, dijo en relación a las tareas de fresado y recapado de asfalto en Playa Grande.

En ese marco, el jefe comunal dijo que desde que llegó a la gestión el Emvial tuvo que reparar toda su maquinaria y el área de Hacienda conseguir los recursos. “Hoy, por ejemplo, estamos frente a la dependencia que pronto va a ser habilitada como la sede de Cultura. Esto se puede mostrar al mundo. Ahora estamos mostrando la Mar del Plata de pie”, dijo Arroyo y completó: “Hay muchos pajarones volando en el aire, espero que no tapen la luz”.

La semana pasada corrió fuerte la versión de que Carlos Arroyo podía abandonar las filas de Cambiemos y presentarse en las próximas elecciones con una boleta corta. En una reunión de gabinete el jueves por la tarde, el jefe comunal desechó esa posibilidad: “No le den importancia a los rumores. Yo estoy en Cambiemos y seguiré. Les pido que respalden al presidente Mauricio Macri”, les dijo el jefe comunal.

Este lunes, más allá de ratificar su pertenencia con su particular estilo, el jefe comunal dijo que desde que empezó a intensificarse el clima electoral “hay una seguidilla absoluta” de gente que arroja basura, semáforos quemados, luminarias destruidas. “No es normal, es como si tuviéramos un ejército contrario”, indicó.

No obstante, aclaró sin nombrar a nadie en particular que “tendrán la mala suerte de encontrarse con un tipo duro, que no irá para atrás”. “Los vecinos me comprenden”, amplió.

Por otra parte, el intendente confirmó la salida del delegado de Batán Manuel Tonto, aunque con escasas precisiones acerca de los motivos. "Es parte de un juego de ajedrez, ya van a entender", dijo el intendente. "Estuve ayer toda la tarde recorriendo Batán. Encontré cosas que estaban bien y otras no tanto", agregó.