Se juega la cuarta fecha del "Pedro Suárez"

Los equipos recién están arrancando, pero ya se acerca la mitad de la primera fase y, de a poco, se empiezan a acomodar de cara a la clasificación a la Zona Campeonato. Por eso, por más que falte mucho, hay varios conjuntos que saben que con un nuevo resultado positivo empezarán a acercarse al objetivo, mientras que otros, con ambiciones, tienen la necesidad de sumar de a tres para no quedar lejos. En once canchas de la ciudad, se jugará de forma completa la cuarta fecha del Torneo "Pedro Suárez" de Primera División.

En la Zona A, Círculo Deportivo de Otamendi, que se puso al día el pasado martes, quiere mantener su puntaje ideal en su visita a Al Ver Verás. El que esperará un buen resultado del "Duende" será Alvarado que tiene siete unidades y está a tiro del "Papero" pero para continuar en esa lucha deberá sumar de a tres en el "Pedro Zumpano" frente a Talleres que también está metido en la conversación. Cadetes, por su parte, volverá a jugar de local, esta vez contra Quilmes, en un duelo directo por un lugar entre los cinco que irán a la Zona Campeonato. Con realidades diferentes, Banfield, que todavía no ganó, hará de local ante un Boca que sumó cinco unidades y tampoco quiere perder su puesto. Finalmente, Deportivo Camet y Huracán buscarán en Chapadmalal la primera victoria del año.

En la B, San Lorenzo defenderá la punta en su casa, el "Juan Montoya", ante River, que viene de ganar y necesita estirar la racha. Por su parte, General Urquiza, que triunfó en el debut pero luego no pudo marcar más goles, disputará en el "José Alberto Valle" un partido crítico contra General Mitre que quedó libre y ganó los dos que disputó. En la Ruta 88, Atlético Mar del Plata y Kimberley se empezarán a jugar las últimas cartas por ascender en la tabla ya que todavía no conocen la victoria. A su vez, San Isidro deberá dejar atrás el traspié del pasado sábado y para eso tendrá que ganarle a Unión que promete dar pelea.

Completando los grupos, la Zona C también tendrá sus emociones. Once Unidos, líder con puntaje ideal, irá al "Carlos Miori" para enfrentar a Deportivo Norte que viene de caer por goleada en el clásico y no puede perder más puntos. Nación, el campeón vigente, descansó una semana y ahora volverá al ruedo visitando a San José que tendrá algunas bajas pero no lo detendrá. En el "Tití" Merlo, Argentinos del Sud recibirá a Racing, ambos con dos puntos, y con el objetivo inmediato de ganar para seguir en la lucha por clasificar a la Zona Campeonato. Una situación similar se vivirá en el "Juan José Carnevale" entre Peñarol y Libertad que no pudieron sumar de a tres en las fechas iniciales y no pueden dejar escapar más chances.