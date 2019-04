Movilizaciones en Brasil a un año de la detención de Lula

El ex presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula Da Silva, cumplió un año en prisión y sus seguidores se movilizaron en diferentes ciudades brasileñas en el marco de la jornada internacional "Lula Libre" que se desarrollarán hasta el 10 de abril.

Según los organizadores, “las manifestaciones dentro y fuera de Brasil van a denunciar el carácter político de la prisión del ex presidente Lula”. Cabe destacar que el ex mandatario fue detenido mientras lideraba los sondeos de las elecciones presidenciales de 2018 que luego ganó el actual presidente, Jair Bolsonaro y el juez que lo condenó, Sergio Moro, ahora es ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro que se benefició tras la detención del ex mandatario y la posterior prohibición de su candidatura.

De acuerdo a la información publicada por sitios locales como Brasil de Fato, en Brasil se realizaron movilizaciones en 17 ciudades del país y otras 32 actividades están organizadas en ciudades de más de 15 países. “El proceso difamatorio y injusto del cual Lula es víctima, genera indignación en Brasil y en otros países”, señaló un comunicado del Comité Lula Libre, que también informa que el caso del ex mandatario todavía es analizado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese contexto, el coordinador de la campaña "Lula Libre, Igor Felippe, sostuvo que “si cree que la prisión de Lula es arbitraria, si cree que es una injusticia, que la prisión de Lula es una amenaza a la democracia y a los derechos civiles, organice una actividad, una reunión, un debate, un acto, una comida en defensa de la democracia y por la libertad de Lula y envíe la información a nuestro comité, para incorporarlas a nuestra programación”.

Curitiba, um ano depois. Povo na rua por #LulaLivre.



Fotos: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/gls6DXUzoj — Lula (@LulaOficial) April 7, 2019

Cristiano Zanin Martins, abogado defensor de Lula, afirmó que ante las flagrantes arbitrariedades judiciales en el proceso, solo se puede esperar un resultado, que es la anulación, en las cortes superiores, de la sentencia que llevó a la detención del ex mandatario. “Hemos apelado a los tribunales superiores y entendemos que esos recursos deben llevar a la anulación de la sentencia condenatoria porque viola duramente la legislación federal y también la Constitución Federal”, explicó.

Todavía no hay una fecha para el Superior Tribunal de Justicia (STJ) analizar el recurso especial presentado por la defensa del ex mandatario. Sin embargo, un resultado positivo para el ex presidente parece estar distante, como opina el abogado criminal Fernando Hideo, que argumentó que los órganos judiciales se orientan por el contexto político del país y por la consecuente “necesidad” de mantener a Lula en la cárcel pues, en caso contrario, decisiones recientes del propio poder Judicial deberían ser consideradas en el análisis del STJ.