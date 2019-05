Camuzzi inaugura en Lobería las obras de ampliación de la red de gas

En el barrio recientemente construido en la zona de calles Flores y Tierra del Fuego de la localidad de Lobería fueron inauguradas esta semana las obras de ampliación de la red de gas llevadas adelante por la empresa Camuzzi Gas Pampeana.

Del acto de presentación formal de los trabajos realizados estuvo presente el Asesor Letrado del Municipio, Pablo Barrena, la Gerente de la Unidad de Negocios Bs. As. Sur de Camuzzi Mariela Machado y el responsable del Centro Operativo Necochea Marcelo Torres.

Las obras permiten que el gas llegue al Barrio Stella Maldonado (Barrio Suteba) ubicado sobre calles Tierra del Fuego, Rivadavia, Barbería y Alem. También a los barrios recientemente inaugurados delimitados por calle Lamadrid, Tierra del Fuego, Barbería y Flores; y el que está entre Lamadrid, Alvear, Newbery y López. Además, la Escuela Secundaria N° 5 y la Escuela Primaria N° 7 podrán contar con la

provisión de gas natural.

“Esto se ha logrado tras realizar la inversión para la ampliación del gasoducto Barker-Necochea. Eso permite que los vecinos ahora tengan gas natural cuando antes no podían. Había muchísimas viviendas que no podían acceder al servicio porque no teníamos suficiente red troncal para que una mayor cantidad de gas llegue a Lobería”, destacó Barrena.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-17-16-47-0-7-900-usuarios-se-sumaron-al-servicio-del-gasoducto-barker-necochea

Por su parte, Machado indicó que se inauguraron “tres nuevas obras que nos permitirán llegar a 111 nuevos usuarios. La red se amplió en una extensión de más de 1800 metros”.

A su turno, Torres expresó: “Esto es consecuencia de la gran inversión en el gasoducto Barker-Necochea que nos permite hacer este tipo de obras en Lobería, San Cayetano y Necochea. Ahora la gente va a poder acceder al gas y mejorar su calidad de vida”.