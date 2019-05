Abusos sexuales: "A la Justicia le hace falta una mirada interdisciplinaria"

Desde la ONG En Red, que se especializa en el abordaje y contención de víctimas de abusos sexuales, insistieron en la necesidad de que la Justicia adopte una mirada "interdisciplinaria" en las medidas de privación de libertad que se definen contra los violadores.

Patricia Gordon, la referente que tiene la organización en Mar del Plata, sostuvo que "no se puede dar respuesta a las problemáticas de abuso y violencia sólo desde la perspectiva jurídica" por lo que instó a que los operadores incorporen para sus resoluciones un mayor enfoque "social, psicológico y sociológico".

El planteo surge a partir de la reciente detención que se concretó en el centro marplatense del anciano de 75 años que está acusado de engañar a adolescentes a través de perfiles de Facebook con identidades falsas para poder abusarlos en posteriores encuentros personales. El hombre ya había sido detenido y está a la espera de ser juzgado en noviembre, pero la Justicia le concedió el beneficio de la excarcelación: en ese lapso, aprovechó para cobrarse otra víctima más, según se desprende de una investigación impulsada por el fiscal Rodolfo Moure.

"Si las políticas públicas y las leyes estuvieran impregnadas de otras miradas, quizás habría menos niveles de reincidencia y evitaríamos que un violador vuelva a atacar y provocar estos desenlaces lamentables", apuntó al respecto la psicóloga, quien añadió: "A veces el discurso jurídico se vuelve muy cerrado a una sola verdad y la verdad nunca es una sola".

En declaraciones a 0223, Gordon recordó que "hay una estadística muy importante en cuanto al nivel de reincidencia" que tienen los violadores. "El problema es que tampoco hay un sistema que modifique ni regenera nada. Entonces hay que tener en cuenta muchas variables para tomar determinadas decisiones", consideró.

En este sentido, la responsable de la ONG evocó otro emblemático caso para Mar del Plata que tuvo como protagonista a Claudio "Pepino" Napolitano, quien fue condenado en 2015 a 35 años de prisión por siete casos de abuso sexual agravado por uso de arma de fuego y acceso carnal. "Fue otro caso de un violador serial que tuvo varios beneficios y que volvió a atacar", lamentó.

Inclusive, tal como se vio reflejado con el caso del ex profesor y empresario de Balcarce, la referente de En Red remarcó que "la edad no es un freno para la tendencia abusiva". "El abuso siempre es un abuso de poder", sentenció, y señaló: "Si a este profesor se lo hubiese peritado como corresponde o se hubiese escuchado los resultados de una evaluación psicológica bien hecha tal vez se podría haber anticipado su diagnóstico para que no vuelva a reincidir".

Gordon también comparó una problemática similar cuando, por denuncias de violencia de género, se le impone al eventual agresor una medida de restricción de acercamiento: "En muchos casos, el violento lo que hace inmediatamente es intentar trasgredir esa restricción. Aparece como un sin sentido que alguien que no tiene incorporada una ley, en términos simbólicos, después vaya a frenarse por una restricción".

"Estos son errores que tiene el sistema en general y que obligan a pensar si las leyes que tenemos nos alcanzan y ver cómo hay que actuar en situaciones tan complejas", afirmó, y agregó: "Son contradicciones que se nos presentan porque el psiquismo es complejo y estas conductas forman parte de eso".