Sorpresa en la industria pesquera ante los proyectos de explotación petrolera

A mediados de abril, sin demasiada información previa, se supo que más de una docena de empresas se habían mostrado interesadas en la extracción de petróleo sobre el Mar Argentino, una actividad que nunca se consolidó en el país más allá de algunos emprendimientos desarrollados en la provincia de Tierra del Fuego.

Con la intención de llevar el área de exploración al límite de la plataforma continental, el gobierno seleccionó a la zona de Mar del Plata como uno de los lugares de inversión posibles. Sin embargo, la información es tan escasa que incluso desde la Cámara de la Industria Pesquera Argentina confirmaron desconocer los proyectos al respecto.

Fernando Rivera, titular de Caipa, dialogó con el programa ATR de 0223 Radio y no anduvo con vueltas: “A nosotros lo que nos preocupa es que desde el sector pesquero no se conocía nada de todo esto. Y por eso le pedimos al Consejo Federal Pesquero saber si ellos participaron en las reuniones cuando se licitaron las áreas de explotación”, advirtió.

A tal efecto, el gobierno nacional cursó una invitación a las entidades afectadas en la actividad marítima para el 5 de junio próximo. “La expectativa es conocer si se han realizado estudios de impacto ambiental sobre la explotación petrolera y sí puede afectar a la actividad pesquera en el Mar Argentino” avisó Rivera sobre el encuentro a celebrarse el mes que viene.

“Sabemos que se han licitado zonas de exploración y de explotación, esas zonas son coincidentes con los lugares en los que pesca habitualmente la flota argentina. Al no tener conocimiento si se han hecho esos estudios, pedimos una reunión con la Secretaría de Hidrocarburos para que nos informen al respecto” sumó el titular de Caipa.

Para el vocero de la entidad, la licitación en marcha para las áreas de investigación “significa que posiblemente dentro de poco tiempo las empresas adjudicatarias comiencen a actuar”. “Queremos dejar en claro que no nos oponemos a la actividad petrolera, pero queremos saber que se ha hecho, con qué fundamento y qué consecuencias puede tener o no en nuestra actividad”, sentenció.

¿Y el Inidep?

Consultado por los estudios de impacto ambiental necesarios para habilitar una actividad semejante como la explotación petrolera, Rivera aseguró que sin lugar a dudas uno de los organismos intervinientes debería ser el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

“Por supuesto que debería intervenir el Inidep, incluso tengo entendido que hay allí estudios realizados de cómo puede afectar la industria petrolera a la actividad pesquera”, sumó el empresario.

En ese sentido, el referente de Caipa confirmó también que se le cursó “un pedido de reunión a las personas del Inidep a cargo de ese área para que nos den respuestas”.

“La verdad es que no sabemos porque sucedió esto así, de enterarnos y no tener conocimiento de las inversiones. Creemos que como son actividades que funcionan en forma independiente, no se pensó en las consecuencias que una puede tener en la otra. Lo que nos preocupa es que la Subsecretaría de Pesca debería tener información y por lo primero que averiguamos, tampoco saben nada” reconoció Rivera para ponerle aún más interrogantes a un panorama de difícil comprensión.