“Viglione no tiene ni idea de mercado financiero”

Un especialista en mercados financieros a quien Daniel Viglione consultó hace trece años en uno de sus programas de radio y que presentaba como su colaborador en su blog dijo este miércoles que el imputado “no tiene ni idea de mercado financiero” y que no tenía matrícula para operar en esa actividad.

Fernando Prioletta se presentó como especialista mercados derivados financieros, detalló su experiencia en la actividad y recordó que mantuvo dos conversaciones telefónicas con el imputado en un programa de radio en 2006. “Después no volví a tener contacto, no lo conocía personalmente y siguió utilizando mi nombre en sus blogs en los que me indicaba como supuesto colaborador”, indicó.

En la audiencia del martes quedó claro que –más allá de alguna excepción- los ahorristas entregaban el dinero en efectivo a Viglione y recibían un recibo o, como dijo su secretaria, “papelitos de colores”. El testigo dijo que “no resiste el mínimo análisis” entregar dinero en una bolsita y participar del mercado de Forex porque los controles son muy exhaustivos”.

“No es posible hacerlo así porque la gestión de carteras para pequeños ahorristas, no podemos hablar de inversores, tiene muchos controles, grandes exigencias y se realiza siempre a través de trasnferencias electrónicas”, agregó.

Consultado antes de ingresar a la sala acerca de la capacidad del imputado en esos temas sostuvo que “Viglione no tiene ni idea de mercados financieros, no distingue un ‘future’ de un ‘foward’ y dice operar en el mercado internacional aunque no tiene matrícula, currícula no inteligencia de mercado”.

“Se generó mucho daño a pequeños ahorristas”

Prioletta recordó que tras ese único contacto vía mail y telefónico con el periodista volvió a escuchar su nombre una década después, cuando algunos amigos de su adolescencia le pidieron consejos porque le habían entregado dinero a Viglione. “Les ofrecí mi colaboración para saber si era una inversión real o un fraude armado tipo esquema Ponzi”, contó.

El especialista llegó a la ciudad y participó de una reunión que mantuvo el “analista de mercados a futuros” con algunos clientes que reclamaban la devolución de su dinero. “Al escucharlo hablar dos minutos te dabas cuenta de toda la mentira; era como que si yo hablara de cirugía cardiovascular con un médico de la Fundación Favaloro”, ejemplificó.

El hombre reiteró que las operaciones en Forex son complejas porque “son operaciones de volatilidad de tipo de cambio y tipo de interés, modelos complejos que requieren alto tecnicismo, conocimiento estadístico y financiero”.

Por último Prioletta dijo que el daño moral y la estafa fueron muy grandes afectó a mucha gente. “Se afectó a pequeños ahorristas, se tergiversó todo, se mintió descaradamente y muchas personas perdieron el ahorro de varias décadas de trabajo y sacrificio”, concluyó.