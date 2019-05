Los kiosqueros de Mar del Plata no adhieren al paro y habrá recarga de Sube

El paro que este martes y miércoles realizarán los kiosqueros de Capital Federal y otros puntos del país no se replicará en Mar del Plata, según informaron desde la cámara que agrupa a los comerciantes de la ciudad.

Fuentes del sector le confirmaron a 0223 que a pesar de no hacer la medida de fuerza, “adhieren al reclamo”.

“Nos parece justo el paro pero en la ciudad no hay ánimo de hacer una protesta porque la situación no está para parar. Si remarcar que acompañamos el reclamo por la baja rentabilidad pero no adherimos a la protesta de los colegas de Buenos Aires, Córdoba o Rosario”, explicaron.

"Estamos perdiendo plata"

En ese punto, insistieron que “hay una baja rentabilidad del orden del 1%, pero según el distribuidor, nos retienen los gastos de comisiones bancarias y en algunos casos baja a sólo el 0.5%. Ni trabajando gratis sino que directamente estamos perdiendo plata”, remarcaron.

“Algunos kiosqueros han desistido y han dejado de cargar. Y el resto son rehenes del sistema y no quieren perder ese tráfico de clientes. En la ciudad hay una luz de esperanza a través de la UTE Libertador, porque aún el sistema convive con la Sube. Pero nuestros reclamos todavía caen en saco roto”.