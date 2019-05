Arroyo: “La justicia marplatense no estuvo a la altura de las circunstancias”

El intendente Carlos Arroyo y el subsecretario de Legal y Técnica del municipio, Gustavo Gil de Muro, anunciaron este viernes que la Suprema Corte dictó una resolución en la que insta a la justicia marplatense a intervenir cuando una manifestación en la vía pública afecte el derecho del resto de los ciudadanos a circular libremente.

Gil de Muro explicó este viernes en conferencia de prensa que el dictamen –que también tiene un dictamen favorable del Procurador General de la provincia de Buenos Aires- es consecuencia de una acción de amparo presentada por el municipio de General Pueyrredon en marzo de 2017, a raíz de una manifestación con corte de calle y quema de neumáticos que permaneció durante varios días frente al palacio municipal. “Esa presentación recayó en el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata, que a cabo de unos días decidió rechazarla in límine, considerando que, entre otros motivos, cuando había venido a realizar la inspección ocular, la manifestación había cesado”, explicó el abogado.

Sin embargo, al llegar el planteo al máximo tribunal bonaerense, el gobierno recibió el respaldo que esperaba. Gil de Muro puntualizó que la Suprema Coste dispuso “anular los fallos que desestimaron la refererida acción de amparo al advertir que no es posible omitir el tratamiento de los planteos del municipio en cuando se denuncia, entre otras afectaciones de garantías constitucionales, un año al medio ambiente que se encuentra vedado en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

Ante las novedades, Arroyo se mostró satisfecho, aunque lamentó haber tenido que “soportar durante dos años permanentes manifestaciones, cortes de tránsito, quema de neumáticos”.

Esas protestas sociales, advirtió, tuvieron “consecuencias lamentables: escrituras en paredes históricas de la municipalidad, quema de lugares de acrílico cuyo humo provocó que un sector de la municipalidad quedara negro; el asfalto está arruinado, y trabajar se convirtió en un verdadero martirio”.

En este marco, el jefe comunal cuestionó el accionar de la justicia local, que en todo momento se negó a intervenir por considerar que las manifestaciones eran protagonizadas por personas cuyas demandas sociales debían resolverse. “(Este fallo) lleva a una triste conclusión: la justicia marplatense no estuvo a la altura de las circunstancias, no protegió a esos ciudadanos, no respetó mi derecho a gobernar en paz y en tranquilidad a la ciudad que me había elegido como intendente”, sentenció.