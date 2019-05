Mar del Plata Club triunfó en el clásico ante Sporting

Try de Lucas Gasparri en la victoria de Mar del Plata Club en el clásico.

Se disputó la novena fecha el Regional Pampeano A Clasificatorio, y Mar del Plata Club culminó como puntero y con un sabor especial. Le ganó el Clásico a Sporting por 21 a 16 y se afianzó como líder absoluto de esta Fase.

Sportiva, que terminó tercero en la general, venció por 22 a 8 a Argentino en el clásico bahiense. Estos tres equipos, más San Ignacio y Comercial, cuarto y quinto respectivamente, pasaron a Zona Campeonato de este Torneo.

Gran expectativa había en torno al clásico que iban a disputar los dos equipos más ganadores de esta competencia, hablamos de Mar del Plata Club y Sporting, que se enfrentaron en Santa Celina, en lo que fue triunfo de los locales por 21 a 16, en una fiesta con casi 3000 personas en la cancha.

Para los de "Nona" Urrutia hubo un try de Felipe Lizarraga y un try penal, además de una conversión y tres penales de Leonardo Sestelo. En el equipo "Marista" los tries fueron de Tomás Grosse y Lucas Gasparri, en tanto que Juan Noceti aportó dos penales.

El otro clásico que se disputó en la Región Pampeana fue el que disputaron Sportiva y Argentino de Bahía Blanca, que entregó un triunfo para las “Palomas” por 22 a 8. Los tantos de los dirigidos por Bernardo Stortoni llegaron por intermedio de un try de Iñaki Azcoitía, una conversión y 4 penales de Ignacio Ficcadenti y un penal de Manuel Santos. Para el equipo que fue local, descontó con un penal de Juan Maccagno y un try de Franco Biancucci.

San Ignacio consiguió un muy buen triunfo con bonus frente a Uncas y en Tandil, para pasar a Comercial en la tabla y finalizar en la cuarta posición. Fue 36 a 16, y para el “Verde” de Valle Hermoso se anotaron en el marcador Andrés Caveda, Enzo Quinteros (2) y Rafael Riego (2) con sendos tries, mientras que “Rafa” también anotó un penal y cuatro conversiones. Por el lado del local, Nicolás Rodríguez hizo un try y Tomás Álvarez metió 3 penales y una conversión.

Comercial y Los Cardos empataron en 33, en un partido que dominaba el “Celeste” pero el “Verde” terminó empardando. Por el lado del local, los tries llegaron cortesía de Mateo Belauzarán, Guillermo Edo, Juan Martín Pardo, Ignacio Díaz y un Try Penal. Para el visitante hubo Hat-trick de Juan Ignacio Kaspin, más un try por cabeza de Ignacio Carea y Cristian Echenique.

Universitario se recuperó de la caída en la fecha anterior ante Biguá, a quién venció por 37 a 13 y le cortó su invicto cómo local. Para el equipo de Barrio Libertad los tries llegaron gracias a Juan Bruno, Tomás Freiz, Tomás Errecaborde y Ernesto Rocha, más cuatro conversiones y tres penales de Ignacio Osorno. Para el equipo “Tricolor”, hubo un try de Franco Spaltro, otro de Gregoio Hatchondo y un penal de Lisandro Rodríguez.

Resultados

Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 21 vs 16 Sporting

Mar del Plata Club 14 vs 18 Sporting (Intermedia)

Argentino de Bahía Blanca 8 vs 22 Sportiva

Argentino de Bahía Blanca 7 vs 76 Sportiva (Intermedia)

Biguá 13 vs 37 Universitario

Biguá 5 vs 32 Universitario (Intermedia)

Los Cardos 33 vs 33 Comercial

Los Cardos 41 vs 5 Comercial (Intermedia)

Uncas 16 vs 36 San Ignacio

Uncas 24 vs 29 San Ignacio (Intermedia)

Posiciones

Mar del Plata Club 42 puntos; Sporting 33; Sportiva 30, San Ignacio 27, Comercial 25, Universitario 17, Bigua 13, Uncas 10, Argentino 9 y Los Cardos 7.

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha 1 (11-05):

San Ignacio - Sporting

Sportiva BB - Comercial

Libre: Mar del Plata Club

Torneo Regional Pampeano Reclasificatorio A Fecha 1 (11-05):

Argentino BB - Biguá

Uncas - Los Cardos

Libre: Universitario MdP

Regional Pampeano B

Pueyrredón 12 vs 14 Los 50

Pueyrredón 27 vs 5 Los 50 (Intermedia)

Torneo Clasificatorio (M-19)

Comercial 24 vs 76 Mar del Plata Club

Sporting B 13 vs 34 Universitario

Sporting A 48 vs 7 Biguá

Los 50 10 vs 32 Uncas

San Ignacio 16 vs 18 Los Cardos

Unión del Sur 5 vs 41 Pueyrredón

Torneo de PreIntermedia

Biguá 36 vs 16 Universitario

Mar del Plata Club 25 vs 22 Sporting

Clasificatorio Zona B (M-16)

Los Cardos 46 vs 0 Unión del Sur