Círculo se vuelve de Olavarría con un empate positivo

Círculo Deportivo fue a Olavarría sabiendo que se tenía que traer un resultado positivo para que la presión no se sintiera demasiado en la revancha en Nicanor Otamendi y tener que revertir un resultado. Si ganaba, como en San Clemente, mucho mejor. Sino, un empate no sentaba mal a los dirigidos por Alexis Matteo, teniendo en cuenta la fortaleza que suele mostrar en el "Guillermo Trama". Por eso, la vuelta de Olavarría con el 0 a 0 no se festejó, pero sí se vio con buenos ojos, más allá de la expulsión de Silvio Vedda que no podrá estar el próximo fin de semana en la revancha de la final de la Región Pampeana Sur.

Ninguno quería perder y se notó, empezó mejor el equipo de Mauricio Peralta que a los 8 minutos de iniciado el pleito avisó con un remate de Gerónimo Candia por encima del travesaño y minutos más tarde, el mismo destino tuvo el disparo de Mariano Borda. Después el “papero” se acomodó, comenzó a ganar en el mediocampo y en varias oportunidades logró habilitar a Emanuel Ogas que nunca se sintió cómodo para rematar y cuando lo hizo -iban 20`- generó la respuesta de Nicolás Baez.

Sin situaciones en los arcos y ante la protesta reiterada de los olavarrienses por la demora de su rival de turno en la primera Final de la Región Pampeana Sur llegaba la final de la primera parte pero antes de eso, Santiago Saenz Buruaga entró al área, pateó al arco y la mano de un defensor desvió la pelota. Penal para Ferro sobre el tiempo cumplido que se dispuso a patear José Vivas, pero el capitán envió la pelota al travesaño para seguir en pardas al final de los 45 minutos iniciales.

En el complemento Ferro salió decidido a quedarse con el triunfo, pero careció de ideas claras para inquietar a Sergio Del Curto. No tuvo una gran tarde Mujica que después de fue expulsado, Vivas tampoco logró pasar al ataque con claridad y los minutos que jugó Ramírez no encontraron ningún pase entrelíneas ni habilitación a algún delantero aunque si un remate que el 1 visitante mandó al córner. Antes había avisado Círculo Deportivo, Enzo Vertz habilitó a Ogas y el delantero no pudo con el guardameta local.

Llegaron las expulsiones -primero Silvio Vedda en el equipo de Nicanor Otamendi y después el enganche “carbonero”-, los cambios y la presencia de Uriel Raponi en el área visitante yendo en búsqueda del gol que nunca llegó a pesar de la insistencia.

Pasó la primera final, Ferro no aprovechó los 90 minutos en condición de local para lograr una ventaja y deberá viajar a Nicanor Otamendi a buscar la victoria si quiere ser campeón de la región y pelear por el ascenso.

Informe: www.infoeme.com