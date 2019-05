Motoristas, empresas y concejales, debatieron la situación de los trabajadores de aplicaciones "delivery"

Hay una realidad cada vez más visible en las calles de Mar del Plata: la proliferación de trabajadores en moto o bicicleta que desempeñan tareas de reparto para las aplicaciones de delivery, como por ejemplo “Glovo” o “Pedidos Ya”, las que se suman a las ya existentes mensajerías y comercios de gastronomía con el tradicional reparto a domicilio.

Esta mañana en el recinto del Concejo Deliberante, convocados por el presidente de la bancada de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, se dieron cita distintos actores y referentes de la actividad como también representantes de empresas del sector, para empezar a transitar el camino de la registración de la actividad de cientos de jóvenes que salen a poner el cuerpo al clima y el tránsito para ganar algunos pesos.

Esta jornada de trabajo contó con la presencia de Christian Grobas, secretario general de SICAMM (Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros), y referente de los “motoqueros” de la ciudad quien en diálogo con 0223, sostuvo que “estamos abiertos al debate, la idea es que se busque un marco regulatorio que genere calidad de vida y seguridad para los que desarrollamos esta tarea”.

Hace una semana, en una carpa instalada en frente al municipio, desde el gremio se realizaron un censo de la actividad que indicó que sobre un universo de 608 trabajadores, el 85% se encuentra en una situación de total precarización, un 10% gozan de “blanqueos grises” o algún tipo de registración reducida, y sólo un 5% cuenta con derechos básicos como ART y mantenimiento del vehículo.

Según informó el dirigente, por parte de la empresa "Glovo", aplicación de pedidos desde el smartphone, se acordó una reunión la semana que viene para generar planteos básicos de calidad de vida y salarios, mientras que por el lado de “Pedidos Ya”, nadie se hizo presente.

En ese contexto, Grobas explicó que en el Concejo Deliberante, el trabajo se repartirá entre diferentes sectores y comisiones como la de Transporte. “Desde el Ministerio de Trabajo nadie se presentó, pero se llevará el debate a este ámbito”, completó el gremialista.

En relación a la ausencia de representantes de la empresa “Pedidos Ya”, el líder motorista recordó que “es esta empresa la que amenaza a los trabajadores para que no se acerquen al sindicato, lamentamos que no se hayan acercado porque fue un debate muy interesante”.

Por último, Christian Grobas destacó que desde la Ucip también coincidieron en que hay que buscar un marco regulatorio: “este espacio del comercio utiliza mucho nuestros servicios y en base a esto habrá una serie de reuniones”.

Como fruto de la jornada de trabajo se acordó que, en paralelo, desde el Concejo Deliberante se debatirá un proyecto de ordenanza que de regularización a la actividad. “Se puede decir que es un buen inicio”, finalizó Grobas.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-23-11-30-0-advierten-que-el-50-de-los-mensajeros-y-deliverys-estan-precarizados

Por su parte, Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT regional Mar del Plata, analizó los puntos salientes de la jornada de trabajo: “la precarización avanza, los números que transmiten desde el Sicamm son impactantes. Más del 80% de trabajadores no registrados en una actividad como esta es una locura”.

En ese sentido, el referente de la central obrera recordó que había dos viejas ordenanzas que regulaban de alguna manera la actividad, desde el sector de tránsito de la municipalidad. “Hay que reflotar esas ordenanzas y construir una nueva para que esto no quede en una foto”, sostuvo.

En diálogo con 0223 Radio, el dirigente sindical señaló que se debe buscar “un marco regulatorio para que estas aplicaciones comiencen de alguna manera a registrar a los trabajadores”, ya que “el riesgo es tremendo, no tienen cobertura médica, no tienen ART, y en los accidentes no los cubre nadie”.