Desde el Consejo Escolar desmienten las cifras de la oposición y aseguran que "no hay un solo chico sin comer"

Luego de que consejeros de Unidad Ciudadana revelaran que más de 8500 chicos que concurren a escuelas públicas de Mar del Plata permanecen en listas de espera para acceder a un plato de comida, desde el Consejo Escolar salieron a desmentir las cifras que dieron a conocer los consejeros opositores y manifestaron que se trata de una "falacia".

"Son números que no existen", indicó a 0223 Gabriela Viadas, presidenta de la Comisión del Servicio Alimentario del Consejo Escolar. En este sentido, la representante explicó que actualmente existen más de 48.700 prestaciones aprobadas en el distrito que incluyen a todos los niveles. Asimismo, resaltó que "de los 7.280 chicos que almuerzan, se solicitaron 1102, de los cuales pudimos redistribuir algunos y terminamos pidiendo a Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires 990 más, que es lo que falta cubrir".

Por otra parte, en relación a los desayunos, Viadas advirtió que actualmente existen 30.224 prestaciones de desayuno y se relevaron 2500 cupos. "No es que no coman. Recién se conocen la nómina de de los trabajos de campo de aquellos chicos que necesitan un refuerzo", contextualizó. "No hay ningún chico en el distrito que no coma", puntualizó.

En este sentido, la representante manifestó que el pedido de cupos y la cantidad exacta en cada establecimiento se actualiza en diferentes transcursos del año y al día de la fecha ya se realizó un pedido formal a la cartera bonaerense. "El corte de matrícula oficial lo tuvimos el 25 de abril. Estamos esperando que terminen de gestionar, en diez días ya debería estar solucionado", precisó Viadas.

"Ella sumó la cantidad actual más el relevamiento de lo que nos pidieron", expresó Viadas en referencia a la intención de Eva Fernández en dar a conocer dichas cifras. "Me da mucha bronca cuando tiran números al azar que no están fundamentados. No somos el único distrito que pide modificaciones, hay un presupuesto anual que tiene que alcanzar a los 135 municipios de la provincia", indicó.

Para finalizar, la presidenta de la Comisión del Servicio Alimentario recalcó el trabajo realizado por la actual gestión el cual queda archivado: "Nosotros gestionamos y dejamos toda la información bajo actas". "Desconozco cuál es la intención, no colabora, no suma", insistió. "Ellos están invitados a participar en la Comisión", concluyó.