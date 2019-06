Vanina Escudero volvió al Bailando y habló de su lucha por ser mamá

foto

Durante el programa de Showmatch el piso se revistió de un clima especial a raíz del regreso de Vanina Escudero al Bailando, quien decidió renunciar en 2011 para perseguir su deseo de ser madre. Este martes calificó la maternidad como “lo mejor que me pasó en la vida”.

La última participación en el certamen de baile por parte de la esposa de Álvaro Navia fue en dicho año, en el que se desempeñaba como pareja de su hermana Silvina y, luego de algunas galas, decidió abandonar el programa para intentar quedar embarazada. Vanina explicó su decisión en base a que “estaba en un momento personal de una gran búsqueda de cumplir un gran sueño. Tenía muchas ganas de ser mamá hacía un tiempo ya. Y bueno, finalmente después de un montón de tiempo eso se dio, llegó Benicio”.

La bailarina recordó el difícil proceso que afrontó al realizar tratamientos de fertilidad y que, finalmente, la llevó a la decisión de abandonar el certamen: “En ese momento no estaba tan a la vista lo que tenia que ver con tratamientos de fertilidad. Hoy se habla mucho más, yo estoy hablando de hace 9 años; esto no se hablaba. Yo al principio ni con los amigos lo podía hablar. Era algo muy íntimo de Álvaro y mío y así lo transitamos como podíamos. Es un momento que no podes hacer actividad física, hay una sobreeestimulacion del cuerpo y del aparato reproductivo en el que no podés. Y para mí siendo bailarina, poder bailar, era un montón”.

Además declaró que encontraba dificultoso separarse de sus hijos, de manera que Marcelo Tinelli y Silvina Escudero la alentaron a continuar con su profesión, más allá de ejercer su maternidad. Mientras el conductor del programa abrió la posibilidad de que pueda continuar con su carrera artística en Showmatch, Florencia Peña la incitó a volver a ocuparse de ella misma, ya que sus hijos eventualmente crecerían y no la necesitarían tanto como ahora: “merecés darte la oportunidad de ser quien quieras ser más allá de tus hijos. Me parece interesante como mensaje que las mujeres podamos entender que primero somos mujeres, mas allá de que nos encante ser madres y que deseemos ser madres, somos mujeres”. Por otra parte, Peña, quien se mostró a favor de la despenalización del aborto en varias ocasiones, felicitó a Escudero por su lucha por ser madre y destacó que “la maternidad siempre tiene que ser deseada o no ser. Creo que las mujeres deben desear ser madres porque la maternidad es un camino muy hermoso y muy arduo también”.

La actual madre de Benicio, de cinco años, y Joaquina, de dos, acudió al show tras ser invitada por su hermana Silvina y su pareja Jonathan Lazarte para acompañarlos en la salsa de a tres. El trío brilló en la pista con su coreografía de Havana, la canción de Camila Cabello, consiguiendo el puntaje más alto de la gala hasta el momento.