Nahuel: "La vida y la música me han sorprendido gratamente"

Tras una exitosa gira por México y España, Nahuel vuelve a Mar del Plata, su ciudad natal para presentar Soñar Soñar, su último material discográfico. Previo a su desembarco en Teatriz, este sábado, dialogó con 0223.

"Estoy hablando con vos mientras espero para tocar en el Luna Park", cuenta el autor de "Aquí estoy" que supo musicalizar historias de amor de telenovelas como musicalizó "Somos Familia" y "Golpe Al Corazón", ambos éxitos de Telefé.

- ¿Que va a poder ver la gente que asista a Teatriz este sábado?

Vamos a hacer un repaso de los dos discos y empezamos a despedir el ultimo disco "Soñar soñar" que tiene "Cien años de soledad" la cancion que compuse con Diego Torres por bandera pero también vamos a repasar todas las canciones que han sonado en Mardel y que a la gente le gustan y obviamente que volver a Mar del Plata siempre es más que grato para mi, para mis músicos. Reencontrarme con mis amigos, con la gente de siempre... tocar para el público de local está buenísimo.

-Hablabas del tema que compusiste junto a Diego Torres... durante tu carrera cantaste con Abel Pintos, fuiste telonero de Ricardo Arjona, Axel, tocaste en el Luna Park. ¿Imaginabas esto cuando empezaste?

-Para serte sincero los sueños siempre fueron grandes, desde chico soñe con cantar en lugares míticos, Pero obviamente una cosa es soñarlo y otra cosa es vivirlo. En este momento estoy hablando con vos mientras espero para tocar en el Luna Park. un lugar que yo soñaba siempre de chico y bueno, los nervios, la ansiedad,,,, El lograr objetivos que uno viene trabajando duramente para eso me sorprende gratamente. Y la vida y la música me han sorprendido gratamente, como lo que decías vos. Compartir escenario con grandes artistas, lo de Abel Pintos me sorprendió, que me invite a su camarin, toquemos una canción...te llena de energía positiva

-¿Qué rescatas de tu gira por España y México?

- Viajar con la música es hermoso, porque sabes que al momento de armar la valija y fijas el rumbo no sabes que puede pasar del otro lado. Entonces toda esa expectativa se disfruta mucho, sobre todo si estas viajando y haciendo lo que más te gusta. México fue hermoso porque conocí un montón de músicos y tuve muchas reuniones que me abrieron un montón de puertas. En España también, en Cuba,,, son cosas que me marcaron. Porque una cosa es viajar por placer y otra es viajar porque te convocan para hacer lo que más te gusta hacer. Todo esto ha enriquecido mucho mi música y mi vida. Todo es aprendizaje.

- Incursionaste en la actuación también....

- Si, uno hace de todo en este medio (risas). La tira de Disney (Soy Luna) ha sido sorprendente. No tenía esa veta actoral mía. Llamaron a un músico, me convocaron, yo pensé que iba a hacer de músico y terminé actuando, algo que no creía que iba a hacer en mi vida. Pero fue muy divertido, lo pasé muy bien. Me pasó que las chicas vienen, se acercan y me preguntan si soy "Lolo" y me sorprendió para bien. La verdad que me sorprendió para bien, asi que no descarto volver a hacer algo si pinta.

- Hablabas al principio de la nota de reencontrarte con amigos. ¿Cómo es un día tuyo cuándo estás en Mar del Plata?

-Mirá, voy al barrio, soy de caminar mucho, viajo con mi perro Polonio, que como es grande necesita caminar mucho asi que doy varias vueltas por el barrio. Es re loco porque parece que la gente sabe que andas dando vueltas y te los cruzas a todos. Es como "o esta gente anda todo el dia caminando o yo tengo mucha suerte". Me los encuentro en el almacén, en la calle... esas cosas son muy lindas.

- Que proyectos tenés para lo que resta de 2019

- Uno de los proyectos es dejarme sorprender por lo que presente la vida, pero en lo que puedo planificar estamos trabajando en un tercer disco, rompiendo barreras propias desde lo lírico, desde la música, con otros productores con pibes jóvenes y difundiendo lados alternativos y remontando mi genero, el tango que hace mucho tiempo que lo vengo cantando... Bueno, con mucha expectativa, componer es hermoso y más cuando ves los resultados que te da. Después seguir recorriendo el país