Acción Marplatense: boleta corta con Pulti y Taccone a la cabeza

Luego de no poder participar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) dentro del Frente de Todos, Acción Marplatense oficializó las lista que llevará en boleta corta como precandidato a intendente a Gustavo Pulti quien gobernó la ciudad entre 2007 y 2015.

En ese marco, el partido vecinal tendría como primer candidato a concejal a Horacio Taccone, presidente del Club Once Unidos y titular del Ente Municipal de Deportes (Emtur) quien luego de su paso por la gestíon pultista cosechó una muy buena relación con el ex jefe comunal. En segundo lugar estáará la ex decana de la facultad de Ciencias de la Salud, Paula Mantero de importante carrera académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los actuales concejales, Claudia Rodríguez y Marcel Fernández, están en el puesto 6 y 11 respectivamente.

Lista

Gustavo Pulti (precandidato a intendente)

Concejales

‪1. Horacio Taccone‬

‪2. Paula Mantero‬

‪3. Martín Aiello‬

‪4. Lucila Branderiz‬

‪5. Diego Monti‬

‪6. Claudia Rodriguez‬